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    租養中國大貓熊超燒錢！芬蘭養不起「想提前歸還」

    中國租借給芬蘭一家動物園的大貓熊Lumi。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

    中國租借給芬蘭一家動物園的大貓熊Lumi。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

    2023/01/28 19:17

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府長期以來以贈送或租借大貓熊給外國，做「貓熊外交」，盼促進友好關係。不過，大貓熊飼養成本高昂，芬蘭就因為飼養兩隻中國租借的大貓熊花費太高，引起民眾不滿，正考慮把這兩隻貓熊送回中國。

    《彭博》和《路透》27、28日報導，根據目前飼養這兩隻大貓熊Lumi（中文名「金寶寶」）和Pyry（中文名「華豹」）的艾赫泰里動物園（Ahtari zoo）說法，或許得在15年租借期到期之前，就提早將Lumi和Pyry送回他們的中國家鄉，原因是動物園未能籌措足供飼養牠們的資金。

    「Lumi」、「Pyry」是2017年中國國家主席習近平訪問芬蘭，簽署保護動物共同協議後，於2018年1月以租借方式送到芬蘭。民營的艾赫泰里動物園原本寄望這對大貓熊能吸引遊客上門，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情限制旅行，使動物園負債越來越嚴重。

    園方曾向財政部求援，財政部本來準備撥款500萬歐元（約1.6億台幣），但是遭到民眾抗議後作罷。數名芬蘭國會議員指出，500萬歐元比芬蘭一年用於一些自己本土瀕危物種的保育費用還高。

    芬蘭外交部表示，已經成立工作小組尋求解決方案，發言人說，若這兩隻大貓熊要被送回中國，「我們相信中國會了解，這是一家正遭遇財政困境的民間公司所做的商業決定」，「我們不認為這會對芬蘭與中國關係有廣泛影響。」艾赫泰里動物園說，將在2月28日做最後決定，是否提前歸還大貓熊。

    中國2018年將大貓熊Lumi、Pyry租借給芬蘭。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

    中國2018年將大貓熊Lumi、Pyry租借給芬蘭。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

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