亞塞拜然駐伊朗大使館傳槍擊案 警衛一死兩傷

亞塞拜然駐伊朗大使館今（27）日發生槍擊事件，亞塞拜然外交部表示槍擊造成一名使館警衛喪生，兩名警衛受傷。伊朗警方表示已逮捕一名嫌疑人，正在調查作案動機。（路透）

2023/01/27 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然駐伊朗大使館今（27）日發生槍擊事件，亞塞拜然外交部表示槍擊案造成一名使館警衛喪生，兩名警衛受傷。伊朗警方表示已逮捕一名嫌疑人，正在調查作案動機。

《半島電視台》今日報導，亞塞拜然駐伊朗首都德黑蘭的大使館發生槍擊事件，亞塞拜然外交部表示，槍手突破警衛關卡，並用AK突擊步槍殺害一名警衛，並造成另外兩名警衛受傷。德黑蘭警方表示，目前已逮捕一名嫌疑人，正在調查作案動機。

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伊朗通訊社《Mizan》則報導，伊朗檢察官沙赫里亞里（Mohammad Shahriari）表示，槍手的妻子在去年四月到訪大使館後失蹤，槍手疑似懷疑妻子仍在大使館，於是憤而行兇。

土耳其對此則呼籲將犯人繩之以法，外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則表示，亞塞拜然從不孤單，並向遇難者親屬表示哀悼。

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Azerbaijani security sources claim Iranian special services are DIRECTLY behind the terrorist attack against the Azerbaijani embassy in Tehran. pic.twitter.com/LXtluWZaVV — Clash Report （@clashreport） January 27, 2023

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