亞塞拜然駐伊朗大使館傳槍擊案 警衛一死兩傷

2023/01/27 18:10

〔即時新聞/綜合報導〕亞塞拜然駐伊朗大使館今(27)日發生槍擊事件,亞塞拜然外交部表示槍擊案造成一名使館警衛喪生,兩名警衛受傷。伊朗警方表示已逮捕一名嫌疑人,正在調查作案動機。

《半島電視台》今日報導,亞塞拜然駐伊朗首都德黑蘭的大使館發生槍擊事件,亞塞拜然外交部表示,槍手突破警衛關卡,並用AK突擊步槍殺害一名警衛,並造成另外兩名警衛受傷。德黑蘭警方表示,目前已逮捕一名嫌疑人,正在調查作案動機。

伊朗通訊社《Mizan》則報導,伊朗檢察官沙赫里亞里(Mohammad Shahriari)表示,槍手的妻子在去年四月到訪大使館後失蹤,槍手疑似懷疑妻子仍在大使館,於是憤而行兇。

土耳其對此則呼籲將犯人繩之以法,外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)則表示,亞塞拜然從不孤單,並向遇難者親屬表示哀悼。

