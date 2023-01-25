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    美國連日頻傳槍擊案 學者：大規模槍擊案件具傳染性

    美國學者表示，大規模槍擊案具傳染性，而新聞媒體大肆報導恰好助長模仿犯。圖為美國舊金山半月灣農場槍擊現場，警方正拉起封鎖線。（法新社）

    美國學者表示，大規模槍擊案具傳染性，而新聞媒體大肆報導恰好助長模仿犯。圖為美國舊金山半月灣農場槍擊現場，警方正拉起封鎖線。（法新社）

    2023/01/25 09:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近日傳出三起槍擊案，震驚全美。根據研究報告顯示，類似的大規模槍擊案件具「傳染性」，一起槍擊案發生後往往會觸發另一起槍擊案；研究人員認為新聞媒體也是推波助瀾的元兇之一，因為槍擊案通常都能引起媒體關注。

    根據美國《全國廣播電台》（NPR）24日報導，美國亞利桑那州州立大學研究員托爾斯（Sherry Towers）表示，大規模殺戮，尤其是至少4人死亡的大規模殺戮，具有傳染性。這就像流行病的蔓延一樣，只要發生一起槍擊案，也會引發另一起槍擊案。

    托爾斯和其他研究人員也注意到，具傳染性的槍擊案件其實和新聞媒體的報導數量有關。她表示，在導致多人死亡的槍擊案件或校園槍擊案件中，通常都會引起媒體關注，導致媒體大肆渲染、報導槍擊案相關細節。

    托爾斯也指出，2019年8月在德州犯下槍擊案的槍手在網路上發表宣言，試圖效法「同年3月在紐西蘭清真寺的槍擊案」，並稱自己行兇的靈感來源就是這起槍擊案件。

    其他研究大規模槍擊案件的研究人員則認為，新聞媒體應避免展示槍手的照片，也不應過度關注槍手的生活經歷和動機。

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