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    烏克蘭總司令繼承百萬美元遺產 全部捐給軍隊

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內。（路透資料照）

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內。（路透資料照）

    2023/01/26 16:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》24日報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）繼承了美國公民給予的100萬美元（約新台幣3025萬）遺產，他將這筆錢全部捐給軍隊保家衛國。

    該報說，這筆錢來自烏克蘭裔美國公民斯捷潘涅茨 （Hryhoriy Stepants） ，「扎盧日內拿到了百萬美元遺產，他在1月已將這筆錢轉交烏軍，用於後者的所需支出」。

    烏克蘭軍方證實了《紐時》這一報導。

    扎盧日內在一份聲明中告訴《烏克蘭真理報》：「我把我的一生都獻給了武裝部隊，我對如何處理遺產沒有任何疑問。」他表示，斯捷潘涅茨先生的遺願顯然是透過他支持烏克蘭軍隊，「我感謝所有幫助烏克蘭武裝部隊的人，我感謝我的家人的理解。」

    據該報報導，斯捷潘涅茨於 1938 年出生於烏克蘭文尼察市（Vinnytsia），他於 1989 年逃離蘇聯，在華盛頓州雷德蒙德市（Redmond）擔任軟體開發人員，他在發明一套解碼系統並賣給微軟公司後，發了大財。目前尚不清楚扎盧日內和斯捷潘涅茨之間的關係。

    《紐時》報導，根據烏克蘭央行的數據，在過去一年間，烏克蘭企業和個人直接向烏軍捐贈了223億烏克蘭格里夫納（約新台幣151億元）。這遠遠超過了用於烏克蘭境內人道主義援助的慈善捐款，後者總額為9.2億格里夫納（約合新台幣60.5億元）。

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