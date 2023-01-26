俄官員稱德豹-2戰車會射「核髒彈」 後果自負

俄羅斯外交官蓋夫里洛夫。（圖擷取自臉書）

2023/01/26 13:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯官員聲稱，德國的豹-2戰車配備了帶鈾芯的次口徑穿甲彈，若在烏克蘭用來對俄羅斯，將被莫斯科視為使用「核髒彈」，必須承擔後果！

據《俄新社》（RIA）報導，在維也納參加歐安組織軍事安全和軍控會議的俄羅斯代表團團長蓋夫里洛夫（Konstantin Gavrilov）提出這項指控。他說：「我們警告基輔軍事機器的西方贊助商，不要鼓勵核挑釁和勒索。」

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據他指出，德國的豹-2戰車、貂鼠式步戰車（Marder IFV）以及美國的布萊德雷步戰車（Bradley IFV）都配備了帶有鈾芯的次口徑穿甲彈，使用這種彈藥會導致該地區受到污染，就像在南斯拉夫和伊拉克發生的那樣。

蓋夫里洛夫警告，如果向基輔提供這種用於北約重型軍事裝備的砲彈，我們將把其視為對俄羅斯使用「骯髒的核彈」，後果自負。

所謂「髒彈」（dirty bomb），是一種放射性散布裝置，利用放射性物質與常規炸藥相結合的放射性類武器。俄羅斯國防部長紹伊古去年10月就曾日警告，烏克蘭可能使用「髒彈」攻擊俄軍，並稱烏克蘭已接近完成打造「髒彈」的階段。

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