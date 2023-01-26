俄羅斯亮劍！ 準備祭出「AI機器人」對付美德戰車

據稱有AI科技加持的俄軍「馬克」戰鬥機器人。（圖取自俄國國防部官網）

2023/01/26 15:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國與美國相繼宣布援助烏克蘭西方主戰車（MBT），不少人預料恐重現演二戰時期的蘇德戰車大會戰場景，不過俄羅斯官員宣稱，他們的「AI戰鬥機器人」可制敵機先，有效對付德國「豹-2」與「M1艾布蘭」主戰車。

俄國官媒大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）26日報導，俄前副總理、俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）指出，將於2月份進入烏克蘭「特別軍事行動區的」的攻擊版「馬克」（Marker）機器人，可藉助影像電子目錄，自動檢測並打擊烏克蘭的裝備，包括德國「豹-2」與美國「M1艾布蘭」主戰車。

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羅戈辛目前在俄烏戰場領導一股新武裝勢力「沙皇之狼」突擊隊，據稱這支部隊是普廷為了制衡日益坐大的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）而設。

羅戈辛聲稱，在戰鬥版「馬克」機器人的控制系統中，有一個可視區和紅外區的目標影像電子目錄。因此，機器人可以自動識別敵人的裝備。例如，一旦開始向烏軍供應「豹-2」與「M1艾布蘭」，「馬克」機器人將獲得相應的電子圖像，並能夠自動識別和使用反裝甲飛彈彈打擊德國及美國的主戰車。

他補充說，「馬克」配備1個能在1秒鐘內轉動540度以跟踪目標的戰鬥模組。該模組可以配備各種反裝甲飛彈系統、榴彈發射器、重機槍和其他武器，同時「馬克」還可以自動按優先順序分配攻擊目標。

羅戈辛指出，2月份將向頓巴斯運送4個「馬克」機器人，包括偵察版和攻擊版。它們將首先在靶場進行測試，然後在消除潛在缺陷後進入實戰測試。

據報導，「馬克」由俄國「人形機器人技術公司」與前景研究基金會共同開發。該機器人系統重約3噸，擁有俄羅斯最先進的自主運動技能，可基於人工智慧（AI）技術識別物體。

羅戈辛上月22日在烏東頓內茨克一家飯店慶生時遇上烏軍轟炸，傳出身受重傷，動手術保命。此前多個消息稱，他恐須截肢，且生殖器官受重創要切除。不過，羅戈辛6天後發布他在醫院接受手術後的照片，似乎意在闢謠。本月初，羅戈辛出奇招，竟把從他體內取出的砲彈碎片，寄給法國總統馬克宏，聲稱他被法國援烏「凱薩」自走砲所傷，要馬克宏給個交代。

羅戈辛上月在烏東遭遇砲擊受傷，據傳生殖器受重創。（圖取自羅戈辛VK帳號）

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