今注意日夜溫差 鋒面明來襲、中部以北轉有雨

各地白天舒適溫暖，清晨各地仍偏涼，民眾須留意日夜溫差。（資料照）

2025/04/27 06:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（27日）東北季風減弱，氣溫回升，各地白天舒適溫暖，高溫可以來到27至31度，南部近山區更可以來到33、34度，感受偏熱，清晨各地仍偏涼，中部以北及東北部低溫19至21度，其他地區約22、23度，日夜溫差大，民眾請留意溫度變化適時調整穿著。

今日基隆北海岸、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，宜蘭有機會出現局部較大雨勢發生，尤其是午後期間。至於西半部及東南部為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（28日）鋒面通過天氣轉不穩，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。北部21至26度，中部22至30度，南部24至34度，東北部22至27度，東部23至27度，東南部24至30度。

週二（29日）東北季風影響，北部及東北部感受仍稍涼，其他地區早晚也稍有涼意；隨著鋒面遠離，環境水氣減少，各地天氣為多雲到晴。北部19至28度，中部21至30度，南部24至31度，東北部20至25度，東部22至25度，東南部23至27度。

週三（30日）東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升，北部20至30度，中部22至30度，南部24至31度，東北部20至28度，東部21至27度，東南部22至28度；水氣仍少，各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 21 ~ 29 24 ~ 30 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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