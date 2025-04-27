04/27各報重點新聞一覽

藍白426凱道集會，總統賴清德表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。（記者羅國嘉攝）

2025/04/27 07:17

自由時報

藍白426凱道集會 賴：戰獨裁 應去天安門

國民黨和民眾黨昨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」。總統賴清德回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門；見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這才是真正的戰獨裁，也才能真正的贏得人民的掌聲。

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因應美國關稅衝擊、美中貿易衝突 政院研議 投資台灣3大方案 融資優惠加碼

因應美國對等關稅衝擊及美中貿易衝突，行政院正研議加碼「投資台灣三大方案」的優惠措施，將調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度，以及提供融資優惠利率。官員表示，貸款額度會擴增、利率也會調降，擬由國發基金持續補貼。

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藍委吳宗憲稱檢察總長要求嚴辦藍營 最高檢駁斥：子虛烏有 誤導國人

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲昨在凱道「反綠共、戰獨裁」集會活動演說時，指稱「檢察總長邢泰釗召開視訊會議要求各地檢署，嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站」；最高檢察署立刻做出嚴正駁斥，強調邢泰釗從未要求各檢察機關嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站，吳宗憲所言完全子虛烏有，嚴重誤導國人視聽。

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聯合報

藍白反綠共戰獨裁 朱立倫：全民罷免賴清德

國民黨與民眾黨昨天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾廿五萬民眾在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。國民黨主席朱立倫表示，距離賴清德就職滿一年只剩廿四天，五二○後開始全民罷免賴清德，除了立院發動罷免外，全台各地要用人民的力量推倒賴清德；國民黨立院黨團總召傅崐萁稍後也宣布，將提出罷免案。

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教宗方濟各喪禮 40萬人參加

國外兩大阿茲海默症新藥已陸續取得食藥署藥證，台灣臨床失智症學會正參考國外資料擬定用藥指引。本報取得初步使用建議，共四大關卡，估計藥費至少一五○萬元，全國逾卅五萬名失智症患者約五萬多人符合適應症，其中兩萬人有能力負擔，最快六月就可陸續自費用藥。

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中國時報

風雨中 25萬人上凱道戰獨裁

國民黨26日凱道集結「反綠共、戰獨裁」，雖雨勢陣陣，人潮仍溢出景福門，現場宣布破25萬人，「賴清德下台」呼聲響徹雲霄。藍營15名縣市首長，除赴德國交流的台東縣長饒慶鈴請假外，均到場力挺；立法院長韓國瑜也不忍了，痛批民進黨正在謀殺民主。國民黨主席朱立倫宣告520後將在立院提出罷免賴清德總統；前來助陣的民眾黨主席黃國昌則說，一定要守住國會，才能守住台灣的民主。

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川普：除非陸讓步 否則不降關稅

美國總統川普連日向中國喊話，催促對方進行談判，態度忽軟忽硬，他25日又表示，除非北京方面做出「實質」讓步，否則不打算單方面調降對陸高額關稅。另據《華爾街日報》報導，為順利推進對等關稅談判，川普政府草擬一套簡化路線圖，將與約18個主要貿易夥伴國分批輪流談判，直到7月8日對等關稅暫緩期屆滿為止。

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行政院正研議加碼「投資台灣三大方案」的優惠措施，貸款額度會擴增、利率也會調降，擬由國發基金持續補貼。（資料照）

國民黨立委吳宗憲昨在凱道，指稱「檢察總長邢泰釗召開視訊會議要求各地檢署，嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站」，最高檢察署駁斥子虛烏有、嚴重誤導國人視聽。（記者方賓照攝）

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