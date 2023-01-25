研究發現海蜘蛛驚人再生力 肛門、生殖器沒了都能長回來

23日在美國國家科學院報發表的報告顯示海蜘蛛有驚人再生能力。（法新社）

2023/01/25 21:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕科學界對節肢動物的斷肢再生能力已有相當了解，但是不認為節肢動物的身體器官也具備這種再生能力。不過，一份23日發表的新研究翻轉這種看法，指出海蜘蛛不但斷肢可再生，就連失去生殖器官、肛門，都能再長出新的、能發揮作用的新器官，令研究人員大感驚訝。

這項由洪堡大學生物學教授肖茲（Gerhard Scholtz）和維也納大學演化生物學家布雷內斯（Georg Brenneis）合作的研究，將海蜘蛛（Pycnogonum litorale）切斷後肢和身體後半部，發現這種生物可再生出多個身體結構和器官，包括肌肉組織、後腸、肛門，就連海蜘蛛的生殖器也具備這種再生能力。肖茲說，「沒人預期到這個」，「就節肢動物而言，過去完全不知道他們能再生出足肢以外的身體部位」。

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研究中對23隻海蜘蛛做試驗，其中19隻未成年海蜘蛛，大部分都再生出新的身體部位：16隻再生出至少1個失去的身體部位，14隻的身體後半部再生；另外4隻較老的海蜘蛛沒有再生任何身體部位，布雷內斯說，這或許是因為成年海蜘蛛不再蛻皮，這意味著再生和蛻皮或許存有某些關聯。也有兩隻年輕的海蜘蛛沒有再生出任何部位，在僅剩4隻腳、且無肛門的情況下活了下來，牠們將排泄物反芻，從嘴巴排出。

這些被切斷不同肢體部位的海蜘蛛，90%都長期存活下來，有16隻未成年海蜘蛛之後又蛻皮至少1次。不過，新長出來的器官總會有些「瑕疵」，例如再生的生殖器會稍微偏移原本生殖器所在位置。

這份研究23日在美國「國家科學院學報」（PNAS）發表報告。肖茲說，過去認為，節肢動物堅硬的外殼，妨礙他們身體部位再生，因此再生能力僅限於足肢，但是他的這份研究發現，這種動物「在數週或數月內」就開始在重新長出新的身體部位。

肖茲認為，這項發現應可啟發對不同種類節肢動物進一步研究，看看其他的節肢動物是否也能再生足肢以外的部位，而這類研究最終可能有助於人類的再生醫療。肖茲說，「希望一直都在。」

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