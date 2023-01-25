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    給兒子手機上網路課程 2個月後驚見他「狂課金87萬」

    魏男透露，兒子趁自己工作單位封控期間，拿手機玩遊戲刷了20多萬元人民幣。（圖翻攝自微博）

    魏男透露，兒子趁自己工作單位封控期間，拿手機玩遊戲刷了20多萬元人民幣。（圖翻攝自微博）

    2023/01/25 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州1名44歲魏姓男子去年因為疫情關係，被封控在工作單位將近兩個月。魏男在上班之前，將一隻手機留給兒子上國中網路課程，未料回到家後發現，手機綁定的3家銀行卡一共少了約20多萬元人民幣（約台幣87萬），一查才知道是兒子在這段時間「狂課手遊」，讓魏男直呼「感覺天都要塌了。」

    綜合中媒報導，魏男妻子因為智力障礙幾乎沒有勞動能力，為了扛起家計，魏男憑著電工經驗，先後在新鄭辛店、新密當地等4、5個煤礦下井打工，最後在離家不遠的蘆溝煤礦當電工，前後存了20多萬元人民幣。

    報導指出，幾個月前魏男的工作單位開始進行封控2個月。離家之前，魏男將手機給了兒子上網路課程，等到工作結束返家後，拿回手機準備幫家中充點電費，竟發現手機跳出解鎖失敗的訊息，當下瞬間感覺不對勁，看見兒子也支支吾吾不敢吭聲，重新登錄之後翻閱帳單才發現兒子竟然在50多天之間，就玩手遊花掉20多萬元人民幣，當中除了遊戲裝備，還包含了網購平台購入的5台平板和3隻手機。

    魏男表示，這次手機留給兒子，讓他打開了「潘朵拉魔盒」，雖然僅有手機沒辦法成功轉帳，但兒子竟找到了自己的身分證，並按照指示成功更改了密碼，當下得知一切事情後瞬間崩潰，「感覺天都要塌了」。

    報導提到，魏男已在去年12月開始整理兒子在遊戲當中的消費紀錄，並向遊戲平台要求退款，同時也到當地派出所報案。

    律師指出，14歲的兒子目前仍是限制行為能力人，透過父親手機購買平板、課金達20萬的行為，明顯與其年齡和智力不相適應，所以消費行為無效。但如果協商退款不成，只能透過訴訟程序來維護合法權益。

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