單親媽48小時沒上線網友跨海報案 警破門而入驚見陳屍家中

單親母親布萊克長達48小時沒有上線玩遊戲，與她熟識的手遊玩家緊急致電蘇格蘭警方報案，警員前往查看卻發現布萊克早已陳屍家中。蘇格蘭警察示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/01/10 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭36歲單親母親布萊克（Lauren Black）是手遊《文明霸業》－王者歸來（Evony）的資深玩家，並在線上交到數名知心好友，來自以色列的手遊好友近期發現布萊克長達48小時都未上線，緊急跨國報案求助，警方上門查找卻發現她早已陳屍家中，針對本案已展開詳細調查。

綜合外媒報導，居住蘇格蘭的單親母親布萊克育有一對雙胞胎兒子，不過自從她確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒後健康狀況開始走下坡，故她日前委託自己的叔叔照顧孩子，自己則在家中靜養身體。

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報導指出，布萊克是手機遊戲《文明霸業》（Evony）的資深玩家，因此與她熟識的51歲以色列玩家埃爾哈達德（Eyal Elhadad）於3日發現布萊克已長達48小時沒有上線後，且也沒有私訊連繫，察覺情況有異，緊急致電聯繫蘇格蘭警方。

埃爾哈達德透露，「過去4年以來，她每天都會跟我聊天或通話，因此忽然毫無消息是相當不尋常的，也讓我這些玩家感到擔心，因此只好致電蘇格蘭警察，希望對方協助上門查看是否安全。」

當地警方3日上午10時許抵達事發住所，警員破門查看後，這才發現布萊克竟然陳屍家中，目前尚不清楚確切死因，目前警方已展開細部調查。

由於死因不明，布萊克的母親透露「女兒的健康出現狀況一段時間了，我們認為可能與長新冠症狀有關聯性」。埃爾哈達德說，他與其他玩家打算前往蘇格蘭悼念布萊克，「布萊克對我們而言是相當特別的人，因此希望能去見她最後一面。」

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