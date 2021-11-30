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    Omicron蔓延瑞典、西班牙也淪陷 蘇格蘭：恐出現社區傳播

    武漢肺炎新型變種病毒株Omicron來勢洶洶，目前已有多國失守，瑞典及西班牙週一也證實出現確診病例，截至目前已有至少17個國家或地區淪陷。圖為示意圖。（法新社）

    武漢肺炎新型變種病毒株Omicron來勢洶洶，目前已有多國失守，瑞典及西班牙週一也證實出現確診病例，截至目前已有至少17個國家或地區淪陷。圖為示意圖。（法新社）

    2021/11/30 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒株Omicron來勢洶洶，目前已有多國失守，瑞典及西班牙週一也證實出現確診病例，截至目前已有至少17個國家或地區淪陷。其中英國昨日又新增8例Omicron確診病例，其中6例都在蘇格蘭，當局擔心可能出現社區傳播。為防堵疫情，英國政府目前也計畫要加速疫苗接種進度，將第二劑及加強劑的間隔時間縮短為3個月。

    南非上週發現的武肺新變異株Omicron，迅速在部分國家擴散，除了南非、波札那、英國、以色列、德國等13個國家或地區，昨日包含日本、葡萄牙，以及瑞典和西班牙等國也都相繼出現確診病例。其中瑞典和西班牙的確診患者都從南非入境該國，瑞典的案例是一名在一週前從南非回國的人士，後續經由檢測發現；西班牙則是於週日發現，一名曾去過南非，中途並曾在荷蘭停留的51歲男子感染Omicron。

    先前就出現3例Omicron確診病例的英國，週一也再新增8例確診病例，其中有兩例在倫敦，另外6例則是在蘇格蘭，對此英國疫苗接種和免疫聯合委員會表示，將讓成年人的第二劑及加強劑的間隔時間，從6個月縮短為3個月，希望能加速接種進度。至於12歲至15歲青少年，也可在接種第一劑疫苗12週後就接種第二劑疫苗。

    針對蘇格蘭出現多起病例，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）透露，部分染疫的病例近期並無出境旅遊，擔憂Omicron可能已在社區傳播，但目前尚無證據顯示感染情況仍在持續。

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