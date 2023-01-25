加州半月灣農場槍擊案為「職場暴力」 槍手多年前曾試圖悶死同事

加州半月灣初二發生華裔男子在兩農場開槍釀7死，嫌疑人趙春麗10年前曾被控企圖悶死同事。（法新社）

2023/01/25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕加州半月灣初二發生華裔男子在兩農場開槍釀7死，警方將其視為「職場暴力」，外媒報導，嫌疑人趙春麗（Zhao Chunli，音譯）10年前曾被控涉威脅同事兼室友，還企圖悶死他。

綜合外媒報導，聖馬特奧縣警方將半月灣農場槍擊事件歸類於「職場暴力事件」，警長克里斯蒂娜（Christina Corpus）表示，趙春麗真對特定人群開槍，所有受害者都是趙春麗的同事或前同事。

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根據《舊金山紀事報》報導，趙春麗過去也曾對同事發怒，法院文件顯示，2013年趙春麗與同事王敬久（Yingjiu Wang，音譯）在某家餐廳工作，兩人還同住，3月時趙春麗離職，他曾到王敬久房間求助拿工資被拒後，他開始揚言要殺人，後來還拿枕頭試圖悶死王敬久。

法院文件提到，王敬久指出，當下他根本無法呼吸，他利用毯子費盡掙脫王敬久，他還大聲求救，另一名室友也跑過來，但因趙春麗鎖門被擋在外面，兩人最後在床上扭打在一起。

趙春麗兩天後還繼續威脅他，王敬久轉述說，「如果他不能回去工作，就拿刀砍我的頭」。

當時法院對趙春麗發出臨時限制令，禁止近距離接觸王敬久，也不可擁有或購買槍枝，但限制令2013年7月到期，趙春麗在農場開槍的槍支是合法購買與擁有。

趙春麗23日就被拘留，預計於25日出庭。

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