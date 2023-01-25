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    加州連3天2起槍擊釀18死 州長批「只會在美國發生」

    美國加州春節連3天發生兩起槍擊案釀18死，州長紐森（Gavin Newsom）痛批，只會在美國發生。（美聯社）

    美國加州春節連3天發生兩起槍擊案釀18死，州長紐森（Gavin Newsom）痛批，只會在美國發生。（美聯社）

    2023/01/25 11:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州春節連3天發生舞廳、農場兩起槍擊案釀18死，州長紐森（Gavin Newsom）痛批，「唯獨在美國才有這種大屠殺」，美國槍枝擁有數第一、槍殺也第一，這一點都不複雜，「共同點就是這些該死的槍隻」。

    綜合外媒報導，紐森先後探視舞廳、農場槍擊案傷者，他在當地時間24日7點17分接受媒體訪問，他怒斥，他不反對那些有槍隻責任的人，「但是為什麼我們允許戰爭武器和大量彈夾出現在街道人行道上？」、「為什麼我們允許這種文化？甚至還延續下去？」。

    紐森強調，「唯獨在美國，才能看到這種屠殺、這種沒有秩序狀態、這種對社區和生命的破壞」，加州有槍支安全措施還不夠，共和黨不能一直阻礙槍支安全改革。

    數起槍擊案引發全美關注，總統拜登呼籲，國會盡快推動相關禁令。

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