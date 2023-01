加州連3天2起槍擊釀18死 州長批「只會在美國發生」

2023/01/25 11:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州春節連3天發生舞廳、農場兩起槍擊案釀18死,州長紐森(Gavin Newsom)痛批,「唯獨在美國才有這種大屠殺」,美國槍枝擁有數第一、槍殺也第一,這一點都不複雜,「共同點就是這些該死的槍隻」。

綜合外媒報導,紐森先後探視舞廳、農場槍擊案傷者,他在當地時間24日7點17分接受媒體訪問,他怒斥,他不反對那些有槍隻責任的人,「但是為什麼我們允許戰爭武器和大量彈夾出現在街道人行道上?」、「為什麼我們允許這種文化?甚至還延續下去?」。

請繼續往下閱讀...

紐森強調,「唯獨在美國,才能看到這種屠殺、這種沒有秩序狀態、這種對社區和生命的破壞」,加州有槍支安全措施還不夠,共和黨不能一直阻礙槍支安全改革。

數起槍擊案引發全美關注,總統拜登呼籲,國會盡快推動相關禁令。

"What the hell is wrong with us?" California Gov. Gavin Newsom addressed the continued gun violence in America following two deadly mass shootings in his state. https://t.co/tOM1BWHyWs pic.twitter.com/uyZLuoQt3D