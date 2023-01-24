加州除夕槍擊案罹難者增至11人 目擊者稱當下以為放煙火

曾經有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市星舞廳舞蹈室（Star Ballroom Dance Studio）21日傳出槍擊案。（路透）

2023/01/24 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節初夕，曾經有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市某舞廳驚傳槍擊案死亡人數上升至11人，槍手越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，譯音）至少發射42發子彈，目擊者表示，事發時還以為是放煙火。

綜合外媒報導，警方調查發現，72歲的陳有瑾犯案動機不明，他過去曾是案發舞廳的常客，案發後已自伐身亡。案發時，舞廳內正在慶祝農曆新年，他至少發射42發子彈，造成11死、9傷，罹難者身分尚未全部確認。

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傷者鴻邦（Heong Bang）表示，當時還以為是賀新年的煙火，突然他就覺得腳很痛才發現自己中彈，還看到其他舞者躺臥在血泊中，「從沒想過發生這件事，再也不會去舞廳了」。

槍手陳有瑾前房客、熟識友人透露，陳有瑾喜歡跳舞，但在常去的舞廳朋友不多，「他對每個人都不信任」，「他不能說有攻擊性但就是不善與人相處」，加上他在舞廳幫女生免費上課，曾引起教授舞蹈課的老師們不滿，兩方關係緊張。

此事件為今年起36起大規模槍擊事件，當地社區居民表示，種族主義和暴力興起，又有大規模槍擊案，讓亞裔美國人更加不安。

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