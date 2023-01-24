畫面曝光！美除夕夜舞廳槍擊案 英勇男40秒奪下槍隻拯救全場

曾經有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園市傳槍擊案，英勇男子40秒與槍手搏鬥奪下槍隻。（擷取至影片）

2023/01/24 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節初夕，曾經有「小台北」之稱的美國加州洛杉磯郡蒙特利公園市傳槍擊案，槍手越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，譯音）連闖兩舞廳至少發射42發子彈，第2間舞廳的監視器畫面拍下，蔡姓工作人員40秒內赤手空拳奪槍過程，連當地警長都大讚，拯救許多人的性命。

根據《CNN》 報導，陳有瑾先到星舞廳舞蹈室（Star Ballroom Dance Studio）開槍，接著又到第2間來來舞廳，該店第3代布蘭登（Brandon Tsay）當時正在售票櫃台服務，他說，陳有瑾拿著槍指著他，還一直環顧四周，他第一個想法就是「自己就要死了」，後來不知怎麼了，他就開始跟陳有瑾搏鬥。

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網路流傳的監視器影片也顯示，兩人扭打的40秒內，布蘭登先搶過手槍，一度還用槍隻敲打陳有瑾頭部，接著他都一手拿著槍隻，一手防著陳有瑾。

布蘭登說，雖然只有40秒時間，但他覺得時間好像更長，他試圖把槍隻遠離自己與舞廳內場，還放在地上以防開槍，他最後是以將開槍威脅陳有瑾才結束兩方搏鬥。

回憶起英勇奪槍過程，布蘭登說，他內心一直想「如果我放開這把槍，我、我周圍的人、我的朋友、我的家人會怎樣？」。

當地警長羅伯特（Robert Luna）大讚，布蘭登是英雄，拯救了許多人的生命，「他真是個勇敢的人」。布蘭登則回應，「如果沒有恐懼，就不可能有勇氣」，只是時局所逼。

APR （LNN）: Brandon Tsay



CCTV Footage of Brandon stopping suspect Huu Can Tran. pic.twitter.com/Nl2IyyKPHc — AnonHeel （@AnonHeel） January 24, 2023

舞廳蔡姓工作人員（左）被譽為英雄，他與父親接受媒體訪問。（美聯社）

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