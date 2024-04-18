美、中國防部長通話後 美軍巡邏機再飛越台海 展現對印太承諾

美國海軍P-8A「海神式」反潛巡邏機17日飛越台灣海峽。（路透檔案照）

2024/04/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國國防部長十六日視訊通話後，美國海軍一架P-8A「海神式」（Poseidon）反潛巡邏機，隨即在十七日飛越台灣海峽，展現美國維護印太地區自由開放的承諾。

美國海軍第七艦隊十七日發表聲明，一架P-8A巡邏機「在國際空域飛越台海」，「美國透過根據國際法在台海行動，維護所有國家的航行權利和自由。這架飛機飛越台海，展現美國對自由開放的印太所做的承諾，美軍在任何國際法允許之處飛行、航行和行動」。

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美軍P-8A巡邏機上次飛越台海，是在去年十二月。美聯社報導，儘管台灣海峽是國際水域，但中國將外國軍機、軍艦通過當地視為挑戰其主權。針對最近這起美國軍機飛越台海行動，中國人民解放軍東部戰區發言人李熹在官方「微博」帳號發文，批評美國軍機飛越台海「公開炒作」，該戰區出動戰機「對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

奧斯汀強調台海和平穩定重要性

就在數小時前，美國國防部長奧斯汀才與中國國防部長董軍進行視訊通話，這是奧斯汀與去年十二月才上任的董軍首次對話，也是美中兩國防長近十八個月來首次對話，成為美國努力改善與中國軍方溝通，降低區域衝突風險的最新行動。

五角大廈發言人賴德表示，奧斯汀在通話中強調台海和平穩定的重要性。中國國防部新聞稿則聲稱，董軍指台灣問題是中國核心利益中的核心，絕對不容受損，解放軍對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。

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