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    美舊金山半月灣農場槍擊案7死1重傷 受害者全是華裔農民

    初二舊金山半月灣蘑菇農傳出場槍擊案釀7死1重傷。（法新社）

    初二舊金山半月灣蘑菇農傳出場槍擊案釀7死1重傷。（法新社）

    2023/01/24 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美加州春節傳出兩起亞裔男子槍擊案，初二舊金山半月灣蘑菇農場槍擊案釀成7死1重傷，嫌疑人華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯）遭警方拘留偵訊中，外媒報導，7名死者全都是華裔農民，聯邦調查局（FBI）已協助調查中。

    綜合外媒報導，嫌疑人趙春麗在兩農場開槍，當地聖馬特奧（San Mateo）警長克里斯蒂娜（Christina Corpus）表示，當局認定趙春麗為是獨自犯案，動機不明，據了解，受害者都是華裔農場工人。

    聯邦調查局表示，他們已派人到半月灣案發現場協助調查。案發地康科德農場（Concord Farms）稍早表示，他們對於槍手、動機一無所知，對於悲劇他們也非常震驚，盼當局、相關調查單位釐清案情。

    康科德農場為家族所有農場，已在地經營37年。

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