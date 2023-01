美舊金山半月灣農場槍擊案7死1重傷 受害者全是華裔農民

2023/01/24 15:34

〔即時新聞/綜合報導〕美加州春節傳出兩起亞裔男子槍擊案,初二舊金山半月灣蘑菇農場槍擊案釀成7死1重傷,嫌疑人華裔男子趙春麗(Zhao Chunli,音譯)遭警方拘留偵訊中,外媒報導,7名死者全都是華裔農民,聯邦調查局(FBI)已協助調查中。

綜合外媒報導,嫌疑人趙春麗在兩農場開槍,當地聖馬特奧(San Mateo)警長克里斯蒂娜(Christina Corpus)表示,當局認定趙春麗為是獨自犯案,動機不明,據了解,受害者都是華裔農場工人。

請繼續往下閱讀...

聯邦調查局表示,他們已派人到半月灣案發現場協助調查。案發地康科德農場(Concord Farms)稍早表示,他們對於槍手、動機一無所知,對於悲劇他們也非常震驚,盼當局、相關調查單位釐清案情。

康科德農場為家族所有農場,已在地經營37年。

The #FBI is assisting the @SMCSheriff in investigating the shooting incident in #HalfMoonBay by providing investigative and forensic resources. The Sheriff's Office is the lead investigative agency at this time. Please follow this thread for any updates.