加州3起槍案驚魂未定 華盛頓州也傳槍響3人遇害

華盛頓州24日傳出1起隨機殺人事故，槍手射殺3人後逃亡，警方經過數小時追緝，在倉庫後方處尋獲21歲男嫌因重傷不治身亡。（美聯社）

2023/01/25 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近期發生3起槍擊案，共造成19人死亡，華盛頓州本週二也傳出1起隨機殺人事故，槍手射殺3人後逃亡，當地警方經過數小時追緝，在倉庫後方處尋獲21歲男嫌因重傷不治身亡。

綜合外媒報導，位於華盛頓州最大城市西雅圖東南方約160公里、僅約9萬7千人口的亞基馬市（Yakima）警察局長默里（Matt Murray）表示，警方於24日凌晨3時許獲報，華盛頓州中部Circle K便利商店傳出槍擊事故，警員抵達現場發現嫌犯射殺3人後逃逸。

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默里透露，這是一起隨機攻擊，雙方之間並沒有明顯衝突，男嫌走進商店開始射擊，店內擊斃2人，走到店外後射殺1人。檢視商店周圍監視器畫面，確認21歲男子哈多客（Jarid Haddock）行凶後從附近加油站竊取1輛車，駕車逃逸。

默里提到，經數小時追捕，哈多客的親戚通報男嫌躲在某倉庫後方，趕往藏身處附近忽然聽到槍響，隨後警員發現哈多克因身傷重傷，當場斷氣。他補充，「沒有警員受傷或使用任何武力防衛。」

根據美聯社統計，2023年剛開始，美國不到3週已發生6起大規模槍擊案，39人喪生，其中3起集中在加州地區。

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