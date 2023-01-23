南韓女大生裸體墜樓命案 男同學被判20年有期徒刑

南韓仁川市仁荷大學女學生在校內遭性侵後裸體墜樓命案，涉案男學生一審被判20年有期徒刑。仁荷大學校園一景。（圖擷自仁荷大學臉書）

2023/01/23 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川市仁荷大學，2022年7月15日發生女學生在校內遭性侵後裸體墜樓命案，一時之間震驚社會，仁川地方法院19日一審宣判涉案男同學20年有期徒刑。

據《韓國先驅報》報導，現年21歲的男大生，在案發前和女大生飲酒並一起進入校園大樓，性侵過程中造成對方墜樓身亡，男學生見狀嚇得跑回住處並於當天被警方逮捕。

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檢方認為，男大生是在充分了解到會造成死亡的狀況下將受害者推了出去，但法官方面指出，全案並沒有足夠的證據顯示被告故意殺人，而且他還將自己的手機、身份證、受害者手機與錢包留在原地，代表被告沒有試圖隱瞞罪行。

因此，法官依照「準強姦致死罪」判處男學生20年有期徒刑。在南韓刑法第299條裡，「準強姦」意指在受害者失去知覺或無力反抗的情況下，與其進行性交或猥褻行為。

雖然法院並未依照故意殺人判刑，但一審刑期已遠遠高出南韓「強姦致死罪」通常的11至14年有期徒刑。法官表示，男大生沒有做到應有的責任，亦即救助墜樓的受害者、向警方或醫療單位通報等等。

除了20年有期徒刑之外，法院還判處男學生接受80小時的性暴力治療課程，並禁止他未來出獄後10年內在兒童、青少年或身障人士有關的機構工作。

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