速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」

有名希臘賽車手在比賽期間，意外撞見路邊一對情侶正在路邊上演「活春宮」。（圖擷取自@Ribamar96推特）

2023/01/21 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前法國一場賽車比賽直播期間，觀眾除了看到精彩刺激的賽車飆速競技，更看到一幕令人臉紅心跳的「活春宮」畫面。當時1名希臘賽車手正盡全力在公路上奔馳，結果一個轉彎，就不小心撞見有對男女在跑道旁光屁股上演活春宮，「速度」與「激情」瞬間同框。

綜合外媒報導，法國里維埃拉（Riviera）19日展開一場名為蒙地卡羅拉力大賽（Rallye Monte-Carlo）的賽車比賽，不料這場比賽竟發生了令人意想不到的意外，58歲的希臘車手賽德里迪斯（Jourdan Serderidis）在鄉間公路駕車全力奔馳時，偶然撞見有一對男女在天色昏暗的路邊，上演激烈的「活春宮」畫面。

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據德里迪斯的行車紀錄器畫面，可以看到他駕車行經一處彎道後，車燈直接照在路邊一對男女身上，原本以為他們是為比賽加油的粉絲，結果仔細一看，2人竟光屁股一前一後地站在樹旁邊，並做出人與人聯結的動作，且附近還有不少人圍觀著他們，完全不理會行經而來的賽車。

而這段行車紀錄器畫面曝光後，也被不少網友瘋傳，引起眾人議論紛紛，「看來我得準時觀賽了」、「等等，我看到了什麼？」、「這是增加收視率的方法嗎？」、「居然能在賽車比賽，看到現實版的速度與激情」、「旁邊的觀眾一臉冷到不行，不過他們看起來很火熱」。

Enquanto isso no Rally de Monte Carlo... pic.twitter.com/yfZSJudEs1 — ???????? KB43 （@Ribamar96） January 20, 2023

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