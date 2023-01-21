為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」

    有名希臘賽車手在比賽期間，意外撞見路邊一對情侶正在路邊上演「活春宮」。（圖擷取自@Ribamar96推特）

    有名希臘賽車手在比賽期間，意外撞見路邊一對情侶正在路邊上演「活春宮」。（圖擷取自@Ribamar96推特）

    2023/01/21 15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日前法國一場賽車比賽直播期間，觀眾除了看到精彩刺激的賽車飆速競技，更看到一幕令人臉紅心跳的「活春宮」畫面。當時1名希臘賽車手正盡全力在公路上奔馳，結果一個轉彎，就不小心撞見有對男女在跑道旁光屁股上演活春宮，「速度」與「激情」瞬間同框。

    綜合外媒報導，法國里維埃拉（Riviera）19日展開一場名為蒙地卡羅拉力大賽（Rallye Monte-Carlo）的賽車比賽，不料這場比賽竟發生了令人意想不到的意外，58歲的希臘車手賽德里迪斯（Jourdan Serderidis）在鄉間公路駕車全力奔馳時，偶然撞見有一對男女在天色昏暗的路邊，上演激烈的「活春宮」畫面。

    據德里迪斯的行車紀錄器畫面，可以看到他駕車行經一處彎道後，車燈直接照在路邊一對男女身上，原本以為他們是為比賽加油的粉絲，結果仔細一看，2人竟光屁股一前一後地站在樹旁邊，並做出人與人聯結的動作，且附近還有不少人圍觀著他們，完全不理會行經而來的賽車。

    而這段行車紀錄器畫面曝光後，也被不少網友瘋傳，引起眾人議論紛紛，「看來我得準時觀賽了」、「等等，我看到了什麼？」、「這是增加收視率的方法嗎？」、「居然能在賽車比賽，看到現實版的速度與激情」、「旁邊的觀眾一臉冷到不行，不過他們看起來很火熱」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跨年砲！看101煙火秀驚見活春宮 男女趴窗邊激戰全都錄！
    2023/01/02 06:23

    跨年砲！看101煙火秀驚見活春宮 男女趴窗邊激戰全都錄！
    中國網美直播愛愛「天龍八部」流出 素顏卻驚呆粉絲
    2022/12/17 08:30

    中國網美直播愛愛「天龍八部」流出 素顏卻驚呆粉絲

    國泰世華CUBE App解析你的各項數據
    傻眼！美國情侶無視路人 在戶外用餐區激情上演「活春宮」
    2022/11/02 12:57

    傻眼！美國情侶無視路人 在戶外用餐區激情上演「活春宮」
    忍不住了！ 英國列車撞見活春宮 被拍成影片瘋傳
    2022/10/23 16:57

    忍不住了！ 英國列車撞見活春宮 被拍成影片瘋傳

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    中國「全國重點大學」淪學生炮房 日夜、室內外瘋狂活春宮
    2022/10/21 11:56

    中國「全國重點大學」淪學生炮房 日夜、室內外瘋狂活春宮
    透明泳池燃慾火 情侶水中活春宮被拍看光光
    2022/09/19 13:41

    透明泳池燃慾火 情侶水中活春宮被拍看光光
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播