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    美前官員：中國野心促使印太反霸權聯盟漸成形

    美國國防部主管戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）指出，「反區域霸權」的聯盟正在印度—太平洋地區成形，而此聯盟正是由中國的野心驅使。美國、中國國旗和兩國棋局示意圖。（路透）

    美國國防部主管戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）指出，「反區域霸權」的聯盟正在印度—太平洋地區成形，而此聯盟正是由中國的野心驅使。美國、中國國旗和兩國棋局示意圖。（路透）

    2023/01/19 18:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相岸田文雄日前舉行的峰會，矢言強化合作共同因應中國。美國國防部主管戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）指出，「反區域霸權」的聯盟正在印度—太平洋地區成形，而此聯盟正是由中國的野心驅使。

    《美國之音》18日報導，柯伯吉說，「反霸權聯盟正在形成，在某些方面已經存在......這很大程度上並非由美國驅動，而是對北京愈加具有侵略性和日益擴張的力量和野心的反應。」

    除了美日強化安全聯盟抗中，菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）日前在智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」研討會上指出，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在美菲同盟問題上的態度很明確，並非常坦承告訴中國，「我們與美國的關係絕對特殊，對我們很重要，我們無意在這方面改變我們的策略」，菲國不僅希望加強與美國軍事聯繫，也希望強化經濟關係。

    至於澳洲，去年澳洲和美國在華府的美澳部長級諮商，同意強化防務關係，理由是對台海、東海和南海情勢同感憂慮。分析家指出，華府將坎培拉視為遏制中國影響力的重要合作夥伴，澳洲也可能在台海問題發揮關鍵後勤作用，預防該地區發生任何衝突。

    印度也正在加強與印太國家的關係，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在12日CSIS的座談會上說，印度是美國建構印太地區網絡的另一個很重要國家。科伯吉就以美印強化雙邊關係為例，表示這不代表印度改變了對美國的態度，而是因為兩國對中國有共同的擔憂。

    南韓總統尹錫悅上台後，恢復韓美大規模聯合軍演和美國戰略資產輪換部署，去年底公佈印太戰略，強調將繼續強化與韓美聯盟關係，日前尹錫悅甚至表示，不排除自主發展核武，儘管尹錫悅此言是為了因應北韓威脅，不過，軍事專家認為，南韓擁核將使東亞地區核勢力平衡發生變化，更有利於美國和西方盟友。

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