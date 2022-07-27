中國在南海行徑咄咄逼人 美國防部高層：遲早搞出大事

美國國防部印太事務助理部長瑞特納指出，中國在南海咄咄逼人、不負責任的行為，遲早會釀成重大事故。圖為中國航艦「遼寧號」進行艦載機起降作業。（路透）

2022/07/27 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海動作頻頻，先前曾與多國發生「攔截衝突」，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）26日在美國智庫「戰略與國際研究中心」舉行的會議中提到，中國咄咄逼人、不負責任的行為，對於包括南海在內的印太區域和平穩定構成重大威脅，若解放軍持續這樣的行為模式，遲早會釀成重大事故。

根據《美國之音》報導，過去美國海軍軍艦通過台灣海峽、南海等海域時，解放軍都會派遣海空力量進行攔截或監視。澳洲皇家空軍一架P-8偵察機5月在執行例行海上偵察任務時，遭到解放軍殲-16戰機攔截，該戰機切入P-8前方空域，並釋放鋁箔干擾絲。澳洲巡防艦帕拉馬塔號（HMAS Parramatta）6月航行時也遭到解放軍船艦尾隨。

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瑞特納指出，中國各種「不安全」、「不專業」的軍事操作，不僅針對美國，也對美國盟友造成影響，中國軍機、軍艦在最近幾個月內攔截美國與盟友機艦的次數大幅攀升，「中國正在有系統地考驗我們的集體決心」。瑞特納表示，中國在南海的行為向世界展示中國主導的區域秩序將是「強權就是真理，爭端要透過武力解決」。

至於該如何應對中國挑戰，瑞特納強調，幫助南海周邊國家發展不對稱戰力與自衛能力是美國國防部的當務之急，強化美軍在印太地區的軍事存在則是另一重點。瑞特納表示，美國的航艦打擊群未來將以更加規律的方式在南海巡航，並與印太國家進行更多聯合演習。

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