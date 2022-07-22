中為長期挑戰 美英將領同時示警

美國空軍參謀長布朗對中國威脅提出警告。（美聯社檔案照）

2022/07/22 05:30

美軍要確保持續自身戰力現代化 建立威懾能力

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國對南海、東海以及台灣等區域威脅日趨升級，多位美軍將領廿日受邀在「二○二二阿斯本安全論壇」談美國在印太地區的戰略。美國空軍參謀長布朗（Charles Brown）指出，烏戰尚未結束，相信中國也正從俄羅斯遭遇的制裁中學習教訓，而美國在印太區域要擴大與盟友的協調合作，建立威懾能力，做好準備。

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英：不應低估北京軍事威脅

英國第一海務大臣、海軍參謀長凱伊（Ben Key）上將十九日在倫敦向智庫「地緣戰略理事會」發表演說時也提醒，中國確實是烏俄衝突的最大獲益者之一，國際間「若只關注俄羅斯熊，或將帶來忽略老虎的風險」，強調中國構成比俄國更大的「長期戰略挑戰」，西方「可能曾高估莫斯科的能力」，但不應低估來自北京的軍事威脅。

布朗日前受訪時也曾強調，儘管烏俄戰爭持續，但中國才是對美國構成長期挑戰的國家，美國必須儘快調整戰略重心，才能維護第二次世界大戰後建立起的「以規則為基礎」的國際秩序，否則，美國可能在與中國的競爭中敗陣。布朗認為，美國、中國和台灣都正在從烏俄戰爭中學習、準備，「美軍要確保持續自身戰力現代化，我們的目標是威懾力，但也要做好應有準備。」

美：助夥伴建立海上治理能力

美海岸防衛隊第一位女司令、四星上將菲根（Linda Fagan）表明，美國協助夥伴國家建立海上治理能力，目的要讓所有國家都能享有海域穩定所帶來的好處，對抗中國「有附帶條件地」與區域小國合作。

去年三月，美國與台灣成立海巡工作小組，並簽署合作備忘錄，同年八月，美國海軍飛彈驅逐艦「紀德號」與海巡艦「門羅號」連袂通過台灣海峽，北京當局痛批此舉是「挑釁行徑，性質十分惡劣」。

英國皇家海軍參謀長凱伊對中國威脅提出警告。（取自英國皇家海軍推特）

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