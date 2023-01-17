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    中國海軍規模大 美專家示警：海戰中大艦隊幾乎都是贏家

    專家向美國海軍發出警告「海戰中規模較龐大的艦隊，幾乎都是獲勝的一方」。圖為中國海軍在東海參與聯合軍事演習。（歐新社）

    專家向美國海軍發出警告「海戰中規模較龐大的艦隊，幾乎都是獲勝的一方」。圖為中國海軍在東海參與聯合軍事演習。（歐新社）

    2023/01/17 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國軍事實力日漸壯大，中國海軍已經擁有世界上規模最龐大的艦隊。美國海軍戰爭學院（NWC）一位教授因此向美國海軍發出警告，「海戰中規模較龐大的艦隊，幾乎都會是獲勝的一方」。

    《CNN》報導分析，單就艦隊規模而言，美軍已經無法跟上中國海軍。據五角大廈去年底發布的《2022年中國軍力報告》，中國人民解放軍海軍（PLAN）的艦隊規模早已於2020年超越美國海軍，中國目前擁有近340艘軍艦。報告更表明，中國艦隊規模預計在未來2年內增至400艘。

    而據美國海軍去年中發布的《2022年領航計畫》，美國海軍麾下僅不到300艘軍艦，縱使目標在2045年達到350艘的船隻數量，仍將遠遠落後中國。因此，美軍高層希望藉由質量提升競爭力，領航計畫也提到「世界正走向一個新型態戰爭的時代，技術、概念、合作夥伴和系統整合將是致勝關鍵，而非僅僅取決於艦隊規模大小」。

    近來，許多人擔心美國無法向烏克蘭提供武器的同時，確保美國武器保持在足夠數量。美國艦隊司令部指揮官考德爾（Daryl Lane Caudle）上將在上週就要求美國國防工業必須加足馬力、全速生產，他說：「你們沒有提供我們足夠的武器」。

    「足夠的武器對獲勝至關重要。」考德爾在華盛頓的一場研討會上表示，「美國正同時與競爭對手、潛在的競爭對手作戰，這是我們從未面臨的情況」。與此同時，考德爾的上司、美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）上將，也點出美國在「潛在的太平洋衝突」中面臨的數量困境，吉爾迪表示，「就飛彈數量而言，美國海軍無法與中國抗衡」。

    美國海軍戰爭學院的「未來戰爭研究」計畫主持人坦格雷迪（Sam Tangredi）認為，自公元前500年的希波戰爭，到近年的冷戰衝突，28個案例中，僅有3個例子，是由技術卓越的一方擊敗數量優勢的一方。因此，中國海軍的數量優勢很可能導致美國海軍在戰爭中敗北。

    坦格雷迪認為，大部分戰爭都由數量優勢一方獲勝，當雙方力量相近，較優越的戰略或領導人才能影響勝負分野。他舉例19世紀的拿破崙戰爭，法國軍艦無論在船舶設計方面、建造技術方面皆更勝一籌，但最終英國皇家海軍卻憑藉數量更多的船艦，成功阻撓拿破崙渡過英吉利海峽。

    基於美國海軍在數量上無法與中國相匹敵，坦格雷迪質疑美軍將如何取得優勢。他說：「美國政府高層必須捫心自問，在這場技術優勢與數量優勢的對抗中，美軍願意承擔多大風險？」坦格雷迪補充說明「我並不是說規模較小、技術先進的艦隊，永遠無法擊敗更大規模的艦隊；我只是說，鑑於過去2500多年以來僅有3個零星的案例，美軍的勝算相對低上不少。」

    美軍高層認為技術優勢將戰勝數量優勢。圖為美軍最先進的福特級航空母艦。（歐新社）

    美軍高層認為技術優勢將戰勝數量優勢。圖為美軍最先進的福特級航空母艦。（歐新社）

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