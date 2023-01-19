為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海季風書園創辦人妻子 傳返國探親後遭限制出境

    上海獨立書店季風書園於2018年歇業，店主于淼（見圖）一家舉家赴美，近日傳出其妻謝芳去年返回上海探視親人後被限制出境。（中央社資料照）

    上海獨立書店季風書園於2018年歇業，店主于淼（見圖）一家舉家赴美，近日傳出其妻謝芳去年返回上海探視親人後被限制出境。（中央社資料照）

    2023/01/19 13:33

    〔中央社〕上海獨立書店季風書園於2018年歇業，店主于淼一家舉家赴美，近日傳出其妻謝芳去年返回上海探視親人後被限制出境，並要求于淼回國接受調查。謝芳發文懇求，盼恢復出境自由，與家人團聚。

    香港明報報導，于淼的妻子近日在網路上發布長文求援，提及在2022年初返回上海照顧母親後，被以違反「中華人民共和國出境入境管理法」為由限制出境，「並要求于淼回國接受調查，就能換回自己的出境自由」。

    據報導，這篇文章是在微信公眾號「季風微讀圈」發表，目前已經刪除，然而網路上仍可找到備份文章。

    謝芳在文中提到，她是在去年1月從美國回上海照顧生病的母親，之後碰上疫情而被封控在家，6月上海解封後，原定於8月返回美國，與丈夫和兒女團聚。然而在浦東機場準備出境時卻被攔了下來，指她違反出入境管理法規定，因此被限制出境。

    她說，在這之後上海公安多次找她談話，詢問在2022年上半年間于淼是否用筆名在美國發表並上傳文章。然而對於這些情況，聞所未聞，但每一次談話，都積極配合，並按照公安的要求傳話給于淼。于淼的回覆也轉達給上海公安，「他完全否認這些對他的懷疑。」

    謝芳在文章中提及，負責問話的人向她表示她是無辜的，只要于淼回國接受調查，就能換回出境自由。

    謝芳說，現在是女兒們高中申請大學的最關鍵時期，接下來還有畢業典禮，「剝奪我對孩子們的陪伴是不對的。青春期的孩子失去母愛，會造成一生的遺憾。」

    文末，她懇請有關部門早日恢復她的自由，即使要繼續限制出境權利，也要出示正式法律文書和執法依據，讓她有憑據通過法律以及其他方式申訴。「剝奪一個無辜者的出行自由、拆散恩愛夫妻、阻斷一個母親對孩子們的照顧，這為建立人類命運共同體樹立了怎樣的典範？挑起仇恨很容易，營造友善的社會和博愛的國家形象則難得多，卻無比重要。」

    獨立書店季風書園曾被視為上海的文化地標，全盛時期在上海共有8間分店，吸引不少愛書人。在2018年時，僅存的店面因為房東不續租等原因，吹了熄燈號，自此正式走入歷史。隨後店主于淼帶著妻子謝芳與兒女們舉家赴美定居、求學。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1120119

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國上海驗出武肺變異株XBB 民眾崩潰：看不到未來了
    2023/01/02 12:30

    中國上海驗出武肺變異株XBB 民眾崩潰：看不到未來了
    上海醫院太平間爆滿！遺體排列擺放地上 網狠酸「擺爛式放開」
    2022/12/28 17:32

    上海醫院太平間爆滿！遺體排列擺放地上 網狠酸「擺爛式放開」

    格蘭利威 迎春好禮
    員工染疫？傳特斯拉上海廠暫時停工9天
    2022/12/25 06:42

    員工染疫？傳特斯拉上海廠暫時停工9天
    獨立書店「季風書園」告別上海 昨晚黑警襲店...
    2018/01/31 10:07

    獨立書店「季風書園」告別上海 昨晚黑警襲店...

    新春最強攻略 宏匯廣場最高18%回饋
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播