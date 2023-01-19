上海季風書園創辦人妻子 傳返國探親後遭限制出境

上海獨立書店季風書園於2018年歇業，店主于淼（見圖）一家舉家赴美，近日傳出其妻謝芳去年返回上海探視親人後被限制出境。（中央社資料照）

2023/01/19 13:33

〔中央社〕上海獨立書店季風書園於2018年歇業，店主于淼一家舉家赴美，近日傳出其妻謝芳去年返回上海探視親人後被限制出境，並要求于淼回國接受調查。謝芳發文懇求，盼恢復出境自由，與家人團聚。

香港明報報導，于淼的妻子近日在網路上發布長文求援，提及在2022年初返回上海照顧母親後，被以違反「中華人民共和國出境入境管理法」為由限制出境，「並要求于淼回國接受調查，就能換回自己的出境自由」。

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據報導，這篇文章是在微信公眾號「季風微讀圈」發表，目前已經刪除，然而網路上仍可找到備份文章。

謝芳在文中提到，她是在去年1月從美國回上海照顧生病的母親，之後碰上疫情而被封控在家，6月上海解封後，原定於8月返回美國，與丈夫和兒女團聚。然而在浦東機場準備出境時卻被攔了下來，指她違反出入境管理法規定，因此被限制出境。

她說，在這之後上海公安多次找她談話，詢問在2022年上半年間于淼是否用筆名在美國發表並上傳文章。然而對於這些情況，聞所未聞，但每一次談話，都積極配合，並按照公安的要求傳話給于淼。于淼的回覆也轉達給上海公安，「他完全否認這些對他的懷疑。」

謝芳在文章中提及，負責問話的人向她表示她是無辜的，只要于淼回國接受調查，就能換回出境自由。

謝芳說，現在是女兒們高中申請大學的最關鍵時期，接下來還有畢業典禮，「剝奪我對孩子們的陪伴是不對的。青春期的孩子失去母愛，會造成一生的遺憾。」

文末，她懇請有關部門早日恢復她的自由，即使要繼續限制出境權利，也要出示正式法律文書和執法依據，讓她有憑據通過法律以及其他方式申訴。「剝奪一個無辜者的出行自由、拆散恩愛夫妻、阻斷一個母親對孩子們的照顧，這為建立人類命運共同體樹立了怎樣的典範？挑起仇恨很容易，營造友善的社會和博愛的國家形象則難得多，卻無比重要。」

獨立書店季風書園曾被視為上海的文化地標，全盛時期在上海共有8間分店，吸引不少愛書人。在2018年時，僅存的店面因為房東不續租等原因，吹了熄燈號，自此正式走入歷史。隨後店主于淼帶著妻子謝芳與兒女們舉家赴美定居、求學。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1120119

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