中國上海驗出武肺變異株XBB 民眾崩潰：看不到未來了

中國上海驗出25例武漢肺炎變異株XBB，中國網友崩潰直呼根本看不到未來了。上海殯儀館人群示意圖。（彭博）

2023/01/02 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、上海公共衛生臨床中心檢驗發現，當地近來共有25例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株XBB，其中3例為XBB.1.5，都是境外移入個案。這則消息在今天（2日）傳出後，讓中國網友恐慌崩潰，直呼根本看不到未來了。

中國流行病研究人員表示，境外移入的武肺病毒株較為複雜，有不少是在中國境內首次檢測到的。目前「上海已測到XBB毒株」已成為微博熱搜第一話題，由於「蒙脱石散」可以治療XBB的腹瀉症狀，北京、上海、深圳的多家藥局都已經買不到這款藥物了。

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中國復旦大學附屬華山醫院感染科醫師指出，XBB致病性和之前的武肺病毒株差不多，但免疫逃脫力增加了，因此病毒傳播速度可能比之前更快。

中國網友們看到消息後紛紛留言，有人痛罵政府為何不管控入境人士，還有人感嘆第一波解封後中鏢的身體還沒養好，結果現在又有新的病毒株進來，1名網友則忍不住懇求政府採取措施，因為第一次已經要了他半條命了，再來一次真的是受不住。

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