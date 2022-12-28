上海醫院太平間爆滿！遺體排列擺放地上 網狠酸「擺爛式放開」

上海東方醫院南院的太平間爆滿。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

2022/12/28 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）重起，境內確診人數急遽攀升，近日社群平台傳出1段影片，由於上海染疫死傷病例數量過多，當地有間醫院太平間爆滿，加上因死亡人數過多，部分遺體被迫只能以白色袋子包裹後擺放在地，目前這段影片超過66萬人觀看，引發眾多網友討論與留言。

推特用戶「李老師不是你老師」昨（27日）發文，並附上1段影片為上海東方醫院南院，凌晨4點至5點間太平間的景象。

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公開影像可見，拍攝者走進太平間，立即就看到數個棺材，繼續往前方走，立即就能看到數十具遺體，部分安置棺材內或鐵架上，但因數量過多，部分遺體被迫只能先以白色袋子包裹後排列擺放在地板上，令人不勝唏噓。

這段影片曝光迄今吸引逾66萬名網友觀看，許多網友紛紛留言，有人說「難受」、「只能說實慘了」、「快潤吧，活在這樣的暴政之下，不值得」、「觸目驚心，不忍心點贊......」、「有想法能潤則潤吧，這個地方不值得留戀，接下來幾年的災難到什麼程度現在還沒辦法估量」、「太慘了，地獄之國」、「極端式封控，擺爛式放開、無話可說」。

网友投稿 今天

上海东方医院南院 凌晨4到5点的太平间的情况 pic.twitter.com/dD84ljFwpb — 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） December 27, 2022

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