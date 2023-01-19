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    西班牙115歲婦人經2次世界大戰 可望獲認證全球最長壽人瑞

    西班牙115歲的莫雷拉（Maria Branyas Morera），可能將獲全球最長壽人瑞頭銜。（圖翻攝至推特@MariaBranyas112）

    西班牙115歲的莫雷拉（Maria Branyas Morera），可能將獲全球最長壽人瑞頭銜。（圖翻攝至推特@MariaBranyas112）

    2023/01/19 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，世界已知最長壽人瑞，1904年出生的安德烈修女（Sister André）傳出過世消息，享嵩壽118歲。金氏世界紀錄（Guinness World Records）顧問、老人學研究小組超級百歲人瑞研究資料庫負責人楊恩（Robert D. Young）指出，西班牙115歲的婦女莫雷拉（Maria Branyas Morera），可能將獲得全球最長壽人瑞的頭銜。

    《CNN》報導，1907年3月4日於美國舊金山出生的莫雷拉，一家人在1910年搬到紐奧良，1915年又回到西班牙。1931年嫁給一位醫師後，生下3個小孩，其中丈夫及1個孩子已過世，莫雷拉還有11個孫子和11個曾孫。她曾經歷1918年流感、兩次世界大戰和西班牙內戰，目前莫雷拉已在西班牙東北部的聖塔瑪利亞圖拉療養院（Santa Maria del Tura nursing home）生活20年，且身體狀況健康，對新奇的事物仍保持好奇，然而，機構也將為她舉辦小型派對，慶祝此「特別的事件」。

    對此，莫雷拉78歲的小女兒莫雷特（Rosa Moret）表示，母親會如此長壽是因為基因優良，且在先前受媒體訪問時提到，「母親從沒骨折過，也沒因病痛去醫院。」

    楊恩則表示，將通過家人訪問和文件審查後決定，莫雷拉是否獲得最長壽人瑞頭銜，「我知道可能會如何發展，但沒還獲得證實」。

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