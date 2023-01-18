曾確診挺過疫情！世界最高齡人瑞安德烈修女逝世 享嵩壽118歲

法國人瑞日前在土倫療養院去世，享嵩壽118歲。（法新社）

2023/01/18 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕世界已知最長壽人瑞，1904年出生的安德烈修女（Sister André）傳出過世消息，享嵩壽118歲。安德烈修女本名蘭登（Lucile Randon），曾經歷兩次世界大戰，自2009年一直住在法國東南部城市土倫（Tolon）的療養院，過去曾挺過院內的疫情風暴，確診後痊癒，並在去年成為世界最長壽的人瑞。昨（17日）療養院發言人證實修女在睡夢中逝世。

根據衛報報導，法國土倫療養院的發言人塔韋拉（David Tavella）昨日證實，世界最高齡人瑞，原名露西爾．蘭登的安德烈修女在睡夢中安詳地去世。塔韋拉表示，這項噩耗令人感到非常悲傷，但修女希望與她摯愛的兄長團聚，對她而言，這是一種解脫。

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1904年的安德烈修女出生在法國南部，當年紐約地鐵才剛剛開通，而環法自行車賽也只舉辦過一次，甚至距離第一次世界大戰還有10年。安德烈修女成為神職人員之前，曾是家庭教師，一直到40歲那年才正式進入修道院。1979年修女進入療養院工作，並且在2009年來到土倫之家。去年119歲的田中佳音（Kane Tanaka）去世後，安德烈修女成為了世界上最高齡的人。

這幾年武漢肺炎爆發，2021年病毒席捲了土倫之家，並帶走了10位居民。當時安德烈修女接受採訪表示，她並不害怕病毒，只想知道用餐、就寢時間是否變動，她也不知道自己有感染到，事實上她更擔心其他居民。而修女也坦言，自己並不恐懼死亡，她很樂意活著與朋友們待在一起，但也期待能在另一個世界與哥哥、祖父母在一起。

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