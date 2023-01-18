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    怪罪「西方在台灣問題挑釁」 俄外長：俄中關係歷來最強

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日舉行年度記者會。（路透）

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日舉行年度記者會。（路透）

    2023/01/18 21:13

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日召開年度記者會，盛讚俄羅斯與中國關係正處於歷來最強勁的時期，並批評華府因為無力同時獨自對付俄羅斯和中國，因此拉攏西方圍堵中俄，他還批評西方在台灣、西藏等問題上挑釁中國。

    拉夫羅夫說，西方把俄、中都視為威脅：俄羅斯是現在，而中國是更長期的體制對手；但是美國不夠強大能獨力同時抑制俄、中，因此不得不「動員」歐洲、日本和其他國家加入，支持華府的反北京政治意圖，圍堵中國和俄羅斯。

    他說，俄中關係從未如今日如此強勁，兩國共同軍演強化了彼此新的戰略夥伴關係，「兩國既非聯盟，也不是同盟，而是比同盟更強大」。他指控西方，企圖在俄中關係挑撥離間，「我們和中國都明白這些把戲」。

    拉夫羅夫也指西方設法激怒中國，「他們已經勾勒出他們在台灣問題的立場，而這絕對不被中國和國際法所接受；他們在尋找更多機會，在西藏、新疆和香港問題上惹惱中國」，因此，「中國非常明白，留在西方體制內，完全依賴西方，對中國根本的國家發展利益來說，充滿非常嚴重風險。」

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