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    嚇阻俄國威脅！北約E-3預警機飛抵羅馬尼亞

    北約1架E-3空中預警機（AWACS） 17日飛抵羅馬尼亞部署，加強對俄軍監控。（歐新社）

    北約1架E-3空中預警機（AWACS） 17日飛抵羅馬尼亞部署，加強對俄軍監控。（歐新社）

    2023/01/18 21:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過10個月，北約組織擬在羅馬尼亞部署3架預警機，定期在東歐和波羅的海地區巡邏，加強北約防禦能力，監視俄羅斯軍事行動。其第1架E-3 哨兵式（Sentry）空中預警機（AWACS）17日飛抵抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特，以加強北約軍事聯盟的東部側翼，並協助監視俄軍動靜。

    據《路透》報導，這架預警機是北約在羅馬尼亞部署的第1架AWACS，降落在布加勒斯特附近的一個空軍基地，另外2架AWACS預計將在當地時間18日稍晚與18日降落羅馬尼亞，並將停留數週。

    根據北約聲明，這3架E-3空中預警機將在東歐和波羅的海地區進行定期巡邏。自俄國侵略烏克蘭戰爭開打後，北約加強在歐洲東部的兵力部署，包括提供羅馬尼亞、保加利亞和斯洛伐克更多的戰力。另有180名北約官兵，也將派駐鄰近布加勒斯特的奧托佩尼（Otopeni）空軍基地，支援AWACS偵察任務。

    E-3是1976年問世的空中預警機，採用波音707客機為機體，在機背上加裝大型的的旋轉雷達，圓盤裝的雷達罩也成了它最大的外觀特徵。它可搜查半徑400公里範圍內的空中目標，並指揮自己的戰機前往應對，因此它不只是預警，也是空中指揮者。

    北約上週宣布將向布加勒斯特部署空中預警機，並指偵察機僅在北約領土範圍上空展開偵察任務。羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦（Angel Tilvar）在臉書貼文表示：「在俄羅斯對烏克蘭發動非法戰爭的背景下，北約將在空中預警機的幫助下，監視北約東翼的軍事活動。」

    自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，北約使用戰機、偵察機和油輪加強其在東歐和波羅的海地區的空中存在。北約表示，3架AWACS隸屬北約駐防德國蓋倫基爾興空軍基地的14架AWACS機隊，該機隊自烏俄戰爭爆發以來，定期飛赴東歐和波羅的海，進行例行巡邏任務，並在北約邊境監測俄軍機動向，嚇阻俄國威脅。

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