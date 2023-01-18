美評估援烏武器 CNN：這兩款未達標、M777未來恐淘汰

烏軍在前線用M777發射榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（路透）

2023/01/18 16:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭戰爭提供了美國和盟國難得的機會，以研究自家武器系統在高度密集使用的情況下，究竟有甚麼樣的表現。熟悉西方情報的消息人士透露，初步評估，美國援烏的「彈簧刀-300」（Switchblade 300）自殺式無人機，以及用於摧毀雷達的反輻射飛彈，在戰場上的效果不似預期。

不過報導提到，M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System），簡稱「海馬斯」（HIMARS），對烏克蘭的成功至關重要，而美方也已經從這些系統在如此頻繁使用情況下所需的維修率，吸取了寶貴教訓。

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一名國防官員表示，烏克蘭如何利用其有限的「海馬斯」火箭彈，對俄軍指揮控制系統造成嚴重破壞，並用於打擊指揮所、總部及補給站，令人大開眼界，美軍將對戰術深入研究好幾年。

報導提到，美國還仔細研究了這場衝突，以從中吸取更多教訓，了解兩個現代國家之間如何在21世紀發動戰爭。

其中一個重要的見解是關於M777榴彈砲，這種強大的火砲一直是烏克蘭戰場力量的重要一環。美國國防官員表示，如果在短時間內發射太多砲彈，導致膛線磨蝕，就會降低準確性和效率。一名美國作戰官員評估，M777榴彈砲等拖曳火砲或應淘汰，因為它在無人機和空中監視下難以隱蔽，難以迅速移動躲避反炮兵火力攻擊。

美國國防承包商努力在烏克蘭戰場上研發和改進新武器，英國貝宜系統（BAE Systems）也宣布，為新設計的裝甲車防護，保護士兵免受來自上空的攻擊。

與此同時，多位情報和軍方官員告訴CNN，他們希望製造美國軍方所說的「奈消耗」（attritable）無人機，這種廉價的一次無人機，已成為國防承包商的首要任務。

「彈簧刀」分別是300以及600型，300型（見圖）主要用來精準打擊地面作戰人員執行「斬首」任務，而600型則是用來摧毀裝甲車輛或是戰車。（取自AeroVironment官網）

「海馬斯」在俄烏戰場屢建奇功。（法新社）

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