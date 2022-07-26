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    轟爆俄軍雷達！ 傳美援烏神祕「反輻射飛彈」

    傳美國援助烏克蘭一款尚未服役的神祕反輻射飛彈。圖為美軍AGM-88G先進反輻射飛彈增程型。（取自雷神官網）

    傳美國援助烏克蘭一款尚未服役的神祕反輻射飛彈。圖為美軍AGM-88G先進反輻射飛彈增程型。（取自雷神官網）

    2022/07/26 19:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍上週在赫爾松地區，摧毀了號稱俄軍最先進的新型「48Ya6-K1」雷達系統，所動用的武器至今成謎。巧合的是，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫近日透露，烏克蘭將收到一款尚未服役的反輻射飛彈，它不在美國2.7億美元的新軍事援助清單中，而反輻射飛彈正是專門對付敵軍雷達！

    烏克蘭知名軍事分析家茲古雷茨（Serhiy Zgurets）在該國電視台Espreso TV的節目上表示，玄機可能藏在供「海馬斯」（HIMARS）發射的火箭彈中。

    根據已知的訊息，美國提供烏克蘭「海馬斯」發射的火箭彈，是M31系列「導向式多管火箭彈」（GMLRS），射程70公里左右。

    茲古雷茨指出，自2018年起，美軍開始研發一種用於摧毀敵軍防空、反砲兵雷達的特殊制導頭，用來裝在「海馬斯」發射的火箭彈上，該開發計畫自2019年起獲得融資，完成日期為2023年。

    反輻射飛彈（Anti-Radiation Missile，ARM）是一種專門針對無線電訊號發射來源的飛彈，其尋標頭會搜索指定的一種或多種訊號來源，在確定訊號的方向後，飛彈會追蹤無線電訊號飛行以摧毀目標。而「海馬斯」發射的火箭彈，加上前述制導頭，實際上就化身為反輻射飛彈。

    茲古雷茨認為，美國可能向烏克蘭轉移這款火箭彈。他說：「我們將成為第一個用戶並在世界上進行最好的測試，轉移一種尚未在美軍服役的秘密武器，說明了華盛頓對烏克蘭的真正信任。」

    48Ya6-K1低空S波段警戒雷達被摧毀後（左），與原貌（右）的對比，烏軍在此次攻擊動用何種武器，至今成謎。（取自推特）

    48Ya6-K1低空S波段警戒雷達被摧毀後（左），與原貌（右）的對比，烏軍在此次攻擊動用何種武器，至今成謎。（取自推特）

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