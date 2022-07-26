核心圈再變動！ 澤倫斯基宣布開除國安暨國防委員會副主席

澤倫斯基25日宣布解除國家安全與國防委員會第一副主席傑姆琴科的職務。（歐新社）

2022/07/26 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕繼解除烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）職務之後，烏總統澤倫斯基25日再開除國家安全與國防委員會第一副主席傑姆琴科（Ruslan Demchenko）。

綜合外媒報導，澤倫斯基17日宣布，烏國總檢察長維涅迪克托瓦與烏國家安全局局長巴卡諾夫遭解職，原因是2人所領導的部門有許多人員通敵涉犯叛國罪，2人難辭其咎。消息一出引發各界熱議。

請繼續往下閱讀...

本月25日，澤倫斯基再宣布解除國安暨國防委員會第一副主席傑姆琴科職務。烏總統新聞秘書尼基福羅夫（Serhiy Nykyforov）宣稱，解雇傑姆琴科是因其健康狀況，「大家都在竭盡全力的工作，身體和精神都承受巨大壓力。遺憾的是，傑姆琴科先生的身體狀況已經不允許他承擔如此龐大的工作量。」

《基輔獨立報》 週三引述「自由歐洲電台／自由電台」（RFE/RL）在2021年11月的調查指出，傑姆琴科2010年透過遊說促成簽署《哈爾科夫協議》，這是烏克蘭和俄羅斯之間達成的一項協議，為換取購買天然氣折扣，允許俄國延長其在克里米亞海軍基地的租約，此協議最終幫助俄軍於2014年佔領克里米亞半島。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法