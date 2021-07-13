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    軍武新知》土國自行研發反輻射飛彈「禿鷹」 有望取代AGM-88

    土耳其自家的第五代戰機「TF-X」持續研發中，土耳其國有飛彈製造商Roketsan為該機種開發了新型的超音速反輻射飛彈，並可能將會替代土耳其空軍現正使用的AGM-88高速反輻射飛彈。（擷取自土耳其航太工業官網）

    土耳其自家的第五代戰機「TF-X」持續研發中，土耳其國有飛彈製造商Roketsan為該機種開發了新型的超音速反輻射飛彈，並可能將會替代土耳其空軍現正使用的AGM-88高速反輻射飛彈。（擷取自土耳其航太工業官網）

    2021/07/13 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其自家的第五代戰機「TF-X」持續研發中，土耳其國有飛彈製造商Roketsan為該機種開發了新型的超音速反輻射飛彈，並可能將會替代土耳其空軍現正使用的AGM-88高速反輻射飛彈（AGM-88 High-speed anti-Radiation Missile，HARM）​。

    根據《Defense News》報導，土耳其飛彈製造商Roketsan完成研發超音速反輻射飛彈的作業，而這種被稱作「Akbaba」（英譯為禿鷹）的飛彈，已在上月30日的土耳其空軍簡報會議上，被列入原型機尚未面世的土製第五代戰機「TF-X」武器清單中。

    報導強調，由於出於國安原因，因此Roketsan無法提供任何有關Akbaba的機密消息；而由於數量尚未確定，因此一名國防採購相關人士表示，相關合約以及價值等訊息皆未知。

    有不具名的公司員工指出，Akbaba未來可能會替代土耳其空軍目前庫存中約百枚的AGM-88反輻射飛彈（HARM），並表示最後採購數量和合約價值都將取決於TF-X計畫的進展。

    另有土耳其空軍官員透露，未來Akbaba將交由第151中隊使用，該中隊先前主要在操作F-16C/D戰機時使用高速反輻射飛彈武器。

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