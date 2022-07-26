烏軍收到德防空戰車 聯合國：烏克蘭糧食貨船數日後啟航（不斷更新）

烏克蘭與俄羅斯簽署黑海協議，同意烏克蘭出口糧食。圖為敖德薩港旁的穀物倉庫。（路透）

2022/07/26 09:00

首次上稿：08:58

更新時間：09:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月26日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）25日呼籲俄羅斯與烏克蘭負起責任，遵守兩國已簽署的黑海協議內容。

＊22日在聯合國、土耳其的斡旋下，俄羅斯和烏克蘭簽訂協議，同意恢復烏克蘭糧食出口，但俄羅斯隨後卻以飛彈攻擊烏克蘭港口敖德薩（Odessa），烏克蘭雖對此批評俄羅斯，但糧食出口事宜仍在持續進行中。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）25日表示，預計首批載運糧食的船隻將會在未來幾天內啟航。

＊烏克蘭軍方證實，德國表定援烏的首批15輛獵豹（Gepard）防空戰車，已經有3輛運抵烏克蘭。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示除了收到3輛獵豹防空戰車，烏軍還收到數萬發彈藥，已經可以交由烏軍操作使用。

＊俄羅斯調查委員會負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）25日表示，俄國已指控92名烏克蘭軍人犯下「違反人道罪」，還提議要執行國際仲裁。

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