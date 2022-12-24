可攻擊40公里內戰車！立陶宛搶購「彈簧刀600型」無人機

立陶宛國防部宣布向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機，協議總價高達4500萬歐元（近新台幣14.7億元）。（美聯社）

2022/12/24 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國防部日前宣布，已經簽署一份價值4500萬歐元（約新台幣14.7億元）協議，向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機，立陶宛將成為第一個訂購這套自殺無人機系統的歐洲北約成員國。

據《防務新聞》（DefenseNews）報導，立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）表示，「我們是繼美國之後世界上第1個購買「彈簧刀600型」的國家，這些作戰無人機是一種新的可重複部署的能力。

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艾努沙斯卡斯指出，彈簧刀600型將使立陶宛軍隊能夠在最遠40公里的距離內摧毀敵方戰車和其他裝甲車公里。直到現在，立陶宛軍隊還沒有這樣的能力。

報導提到，目前尚不清楚立陶宛將收到多少個「彈簧刀600型」無人機系統。不過據該部稱，立陶宛軍方也可能在不久的將來購買「彈簧刀300型」（Switchblade 300）無人機。艾努沙斯卡斯表示，希望美國能資助這項購買，作為提供歐洲盟國軍事援助的一部分。而為了防止俄羅斯持續入侵，烏克蘭已經在戰爭中使用了彈簧刀300型。

此外，在簽署這份「彈簧刀600型」無人機協議之前，立陶宛已先和美國簽署了一項4.95億美元的交易，購買多達8套M142高機動性火炮火箭系統（HIMARS），預定在2025至2026年完成交付。

???????????????????? We are strengthening the @LTU_Army with Switchblade 600 Kamikaze Drones! This week, Lithuania signed a contract to become the first country to buy these highly advanced loitering missiles from the US. pic.twitter.com/IVk81DhctK — Lithuanian MOD ???????? （@Lithuanian_MoD） December 22, 2022

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