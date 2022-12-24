為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可攻擊40公里內戰車！立陶宛搶購「彈簧刀600型」無人機

    立陶宛國防部宣布向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機，協議總價高達4500萬歐元（近新台幣14.7億元）。（美聯社）

    立陶宛國防部宣布向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機，協議總價高達4500萬歐元（近新台幣14.7億元）。（美聯社）

    2022/12/24 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國防部日前宣布，已經簽署一份價值4500萬歐元（約新台幣14.7億元）協議，向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機，立陶宛將成為第一個訂購這套自殺無人機系統的歐洲北約成員國。

    《防務新聞》（DefenseNews）報導，立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）表示，「我們是繼美國之後世界上第1個購買「彈簧刀600型」的國家，這些作戰無人機是一種新的可重複部署的能力。

    艾努沙斯卡斯指出，彈簧刀600型將使立陶宛軍隊能夠在最遠40公里的距離內摧毀敵方戰車和其他裝甲車公里。直到現在，立陶宛軍隊還沒有這樣的能力。

    報導提到，目前尚不清楚立陶宛將收到多少個「彈簧刀600型」無人機系統。不過據該部稱，立陶宛軍方也可能在不久的將來購買「彈簧刀300型」（Switchblade 300）無人機。艾努沙斯卡斯表示，希望美國能資助這項購買，作為提供歐洲盟國軍事援助的一部分。而為了防止俄羅斯持續入侵，烏克蘭已經在戰爭中使用了彈簧刀300型。

    此外，在簽署這份「彈簧刀600型」無人機協議之前，立陶宛已先和美國簽署了一項4.95億美元的交易，購買多達8套M142高機動性火炮火箭系統（HIMARS），預定在2025至2026年完成交付。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐中貿易爭端升級！歐盟向WTO提告 中國經濟脅迫立陶宛
    2022/12/07 21:24

    歐中貿易爭端升級！歐盟向WTO提告 中國經濟脅迫立陶宛
    立陶宛親台遭中國貿易報復 歐盟提訴WTO
    2022/12/07 19:15

    立陶宛親台遭中國貿易報復 歐盟提訴WTO

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    軍武新知》美軍測試「快速龍」計劃 驗證北極圈機動作戰能力
    2022/11/10 11:43

    軍武新知》美軍測試「快速龍」計劃 驗證北極圈機動作戰能力
    打撈北韓飛彈殘骸 南韓國防部：「前蘇聯時期」SA-5飛彈
    2022/11/09 15:15

    打撈北韓飛彈殘骸 南韓國防部：「前蘇聯時期」SA-5飛彈

    提早置產新北區生活圈
    美援「彈簧刀」出鞘！ 首支直襲俄軍戰車驚人畫面曝光
    2022/05/24 21:11

    美援「彈簧刀」出鞘！ 首支直襲俄軍戰車驚人畫面曝光
    軍武百科》美再給烏克蘭軍援 「神風敢死隊」彈簧刀無人機入列
    2022/04/02 14:28

    軍武百科》美再給烏克蘭軍援 「神風敢死隊」彈簧刀無人機入列
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播