可攻擊40公里內戰車！立陶宛搶購「彈簧刀600型」無人機

2022/12/24

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛國防部日前宣布,已經簽署一份價值4500萬歐元(約新台幣14.7億元)協議,向美國購買「彈簧刀600型」(Switchblade 600)無人機,立陶宛將成為第一個訂購這套自殺無人機系統的歐洲北約成員國。

據《防務新聞》(DefenseNews)報導,立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯(Arvydas Anušauskas)表示,「我們是繼美國之後世界上第1個購買「彈簧刀600型」的國家,這些作戰無人機是一種新的可重複部署的能力。

艾努沙斯卡斯指出,彈簧刀600型將使立陶宛軍隊能夠在最遠40公里的距離內摧毀敵方戰車和其他裝甲車公里。直到現在,立陶宛軍隊還沒有這樣的能力。

報導提到,目前尚不清楚立陶宛將收到多少個「彈簧刀600型」無人機系統。不過據該部稱,立陶宛軍方也可能在不久的將來購買「彈簧刀300型」(Switchblade 300)無人機。艾努沙斯卡斯表示,希望美國能資助這項購買,作為提供歐洲盟國軍事援助的一部分。而為了防止俄羅斯持續入侵,烏克蘭已經在戰爭中使用了彈簧刀300型。

此外,在簽署這份「彈簧刀600型」無人機協議之前,立陶宛已先和美國簽署了一項4.95億美元的交易,購買多達8套M142高機動性火炮火箭系統(HIMARS),預定在2025至2026年完成交付。

We are strengthening the @LTU_Army with Switchblade 600 Kamikaze Drones! This week, Lithuania signed a contract to become the first country to buy these highly advanced loitering missiles from the US.