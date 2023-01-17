為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大躍進飢荒後首見！ 中國人口自1961年來首次減少

    去年中國出生率為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創歷史最低紀錄。（歐新社）

    去年中國出生率為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創歷史最低紀錄。（歐新社）

    2023/01/17 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國出現自1961年來人口首次下降狀況，去年（2022年）底人口數為14億1175萬人，2021年為14億1260億人，除了創紀錄的低出生率外，去年中國死亡率也寫下47年來新高。

    據《路透》報導，中國國家統計局表示，截至2022年底，中國總人口數為14億1175萬人，2021年14億1260億人，是中國自1961年來首次出現人口下降的狀況，去年中國出生率為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創歷史最低紀錄，而去年每千人中有7.37人死亡，是自1976年以來的最高死亡率，2021年的死亡率為7.18人。

    報導指出，人口下滑的主要原因是中國在1980年至2015年期間實一胎化政策，加上高昂的養育成本，這讓許多中國人不願生育1個以上的孩子，甚至根本不生育，而去年底中國實施3年的嚴格清零防疫政策取消，政策突然逆轉，引發大流行，導致醫療設施不堪重負，進一步損害了中國黯淡的人口前景。

    這一歷史性轉折標誌著未來中國人數量長期下降的開始，預估印度將在今年成為全球人口最多的國家。

    上次中國人口較前一年減少的情況出現在大躍進飢荒後，在2011年1月11日出版的《中國共產黨歷史》第二卷中，中國官方首次承認「1960年全國總人口比上年減少1000萬」，但迴避了三年大饑荒期間（1959年–1961）非正常死亡總人數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國女性不想生 人口成長將「清零」
    2022/08/10 05:30

    中國女性不想生 人口成長將「清零」
    人口邁向負成長 中國經濟剉咧等
    2022/07/26 05:30

    人口邁向負成長 中國經濟剉咧等

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    中國29省新生兒數銳減 中媒稱「斷崖式下降」
    2022/07/25 10:52

    中國29省新生兒數銳減 中媒稱「斷崖式下降」
    印度明年超越中國 人口第一多
    2022/07/12 05:30

    印度明年超越中國 人口第一多

    年節送禮世紀難題 不同性格各有喜好
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播