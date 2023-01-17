大躍進飢荒後首見！ 中國人口自1961年來首次減少

去年中國出生率為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創歷史最低紀錄。（歐新社）

2023/01/17 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國出現自1961年來人口首次下降狀況，去年（2022年）底人口數為14億1175萬人，2021年為14億1260億人，除了創紀錄的低出生率外，去年中國死亡率也寫下47年來新高。

據《路透》報導，中國國家統計局表示，截至2022年底，中國總人口數為14億1175萬人，2021年14億1260億人，是中國自1961年來首次出現人口下降的狀況，去年中國出生率為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創歷史最低紀錄，而去年每千人中有7.37人死亡，是自1976年以來的最高死亡率，2021年的死亡率為7.18人。

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報導指出，人口下滑的主要原因是中國在1980年至2015年期間實一胎化政策，加上高昂的養育成本，這讓許多中國人不願生育1個以上的孩子，甚至根本不生育，而去年底中國實施3年的嚴格清零防疫政策取消，政策突然逆轉，引發大流行，導致醫療設施不堪重負，進一步損害了中國黯淡的人口前景。

這一歷史性轉折標誌著未來中國人數量長期下降的開始，預估印度將在今年成為全球人口最多的國家。

上次中國人口較前一年減少的情況出現在大躍進飢荒後，在2011年1月11日出版的《中國共產黨歷史》第二卷中，中國官方首次承認「1960年全國總人口比上年減少1000萬」，但迴避了三年大饑荒期間（1959年–1961）非正常死亡總人數。

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