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    中國Paxlovid仿製藥1盒破萬 高達9成是假藥

    中國上海檢測機構指出，目前送檢的仿製藥中高達9成為假藥，不含奈瑪特韋成分。（取自網路）

    中國上海檢測機構指出，目前送檢的仿製藥中高達9成為假藥，不含奈瑪特韋成分。（取自網路）

    2023/01/17 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產武肺口服藥Paxlovid因定價問題，在中國未能被納入醫保，僅能自費購買，民眾退而求其次，改選印度製的Paxlovid學名藥「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista），然而近日中國上海檢測機構指出，目前送檢的仿製藥中高達9成為假藥，不含奈瑪特韋（Nirmatrelvir）成分。

    根據中媒報導，上海市網信辦和解放日報主辦的「上海闢謠平台」昨發文表示，現今Paxlovid仿製藥的售價翻漲約5至6倍，1盒約3千人民幣（約新台幣13500元），上海檢測機構「新泊地」負責人說，「目前送檢的仿製藥中9成都測不出奈瑪特韋，也就是假的仿製藥。」

    據悉，印度製的Paxlovid學名藥，以「綠盒」和「藍盒」最為知名。

    新泊地檢測人員指出，送檢的綠盒仿製藥不含奈瑪特韋成分的比例更多，替代成分有奧司他韋（抗流感藥主成分）、澱粉或碳酸鈣（石灰石），但仿製藥外觀幾乎與真藥一樣，難以辨別。

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