中國東北三省抗疫嚴重缺藥 醫生形容「像打仗沒武器」

醫務人員在中國東北遼寧省瀋陽市中國醫科大學盛京醫院發熱門診工作。（歐新社）

2023/01/15 20:42

〔中央社〕中國多個大城市陸續宣布度過疫情感染高峰，但醫療資源相對落後的東北三省還在掙扎，當地醫生說最大問題是缺藥，「就好像你去打仗沒有武器一樣」，有些縣級醫院醫生也不會用呼吸機。

中國新聞周刊今天在微信公眾號發布報導，指廣袤寒冷的東北地區，感染高峰和重症高峰幾乎和北京同步，卻少有人關注。

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報導引述吉林省一家三甲醫院急診科主任說，東北抗疫最主要的問題是缺藥，早期連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的倍拉維（Paxlovid）供應，阿茲夫定也不充足。

上海的感染科專家張文宏提到COVID-19染疫後有「黃金72小時」，在感染後3天內如果能給患者用上抗病毒治療，再輔以激素的治療，大多數病人都會緩解。

但這名東北醫生說，這是很理想化的設想，在東北很難做到。因為在重症高峰的前幾週，他們幾乎沒有抗病毒藥，就好像「去打仗沒有武器一樣」。

報導說，到1月初，醫院仍很難開出抗病毒藥倍拉維，為了救治病人，有的醫生甚至從寮國自購仿制藥，以解燃眉之急。直到最近一星期，缺藥情況才有所緩解。

這名醫師說，「防重症」比「治重症」更關鍵，都已經發展成重症，出現多器官衰竭了，再去治療很難。

她最擔心未來幾週農村出現感染潮，尤其是春運很多農民工返鄉後，可能引發第2波衝擊。東北3省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生呼吸機也不會用，可能延誤對患者的干預，他們可能因此發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

據她表示，吉林的重症高峰大約在2022年12月16至17日開始顯現，到目前都還在高原期，預期不會很快結束。很多有慢性病的高齡老人在防疫放寬初期，自我保護意識很強，不出門。但越往後，這部分高危人群也開始相繼感染。最近幾週，在急診收治的COVID-19重症病人中，80、90歲的老年人比重越來越大，他們中很多人一針都沒有打。

此外，她說，東北地區冬季寒冷，很多東北人都患有肺氣腫，而且這一疾病往往在冬季會加重。這些患者原本的肺功能就不太好，再合併COVID-19感染後，很快發展成重症，這種現象在東北很常見。

報導引述復旦大學公共衛生學院的一項測算，2021年，中國每10萬常住人口綜合ICU床位數最高的是北京、上海，每10萬人口分別擁有6.25張和6.14張ICU床位，但吉林省的綜合ICU床位數只有2.78，不到北京的一半。

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吉林省一家三甲醫院急診科主任說，東北抗疫最主要的問題是缺藥，早期連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的倍拉維（Paxlovid）供應。（路透）

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