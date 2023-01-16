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    研究︰英國「長新冠」個案上升 與變異株「海怪」XBB1.5有關

    「長新冠」個案不斷上升，專家研判與近期入侵英國、大肆傳播的XBB1.5變異株有關。圖為正在進行採檢的英國實驗室人員，與本新聞無關。（法新社）

    「長新冠」個案不斷上升，專家研判與近期入侵英國、大肆傳播的XBB1.5變異株有關。圖為正在進行採檢的英國實驗室人員，與本新聞無關。（法新社）

    2023/01/16 16:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國家統計局（ONS）最新數據指出，近來有3成的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者，症狀長達2年以上，「長新冠」個案不斷上升，專家研判這與近期入侵英國、大肆傳播的「海怪」XBB1.5變異株有關。

    「長新冠」的症狀容易對日常生活帶來影響，於感染後的康復階段出現，可能是持續不斷、也可能隨時間反覆產生。英國科學家表示，最新數據顯示，210萬受疫情感染的英國民眾中，有3成跟症狀纏鬥了超過2年，這樣的情形或可稱作「更長新冠」（longer COVID）。

    根據醫療網站《MedicalXpress》報導，倫敦醫學實驗室（London Medical Laboratory）首席科學家費夫曼（Quinton Fivelman）表示，「長新冠」持續破壞人們的生活，其常見的負面影響症狀依序是疲勞（71%）、注意力不集中（49%）、呼吸急促（47%）、肌肉痠痛（46%）等等。

    費夫曼認為，不該誤將「長新冠」認作是早期的病毒株所引起，事實上37%的「長新冠」病例，正是近期Omicron大肆流行後產生，更有9%的「長新冠」患者首度感染是在最近12週以內。數據顯示隨著案例增加，「長新冠」案例出現的比例就不斷上升。

    費佛曼表示，「海怪」XBB1.5變異株也因「長新冠」症狀而不容忽視。世界衛生組織的報告指出，XBB1.5的初期症狀跟之前的亞變種相比，並沒有更加嚴重的趨勢，但它卻更容易傳播。美國流行病學家丁亮就表示，XBB.1.5比先前的亞變種更具感染力，且產生「長新冠」的可能性也更大。

    另一個隱憂則來自中國的新變異株，其似乎有能力抵抗現存的疫苗。英國衛生安全局（UKHSA）日前呼籲，應加快基因定序、加強快篩，盡早確定染疫住院的中國旅客是否攜帶新型變異株。英國衛生安全局警告，若未能及時且充分地取得來自中國變異株的基因序列資料，將造成難以評估的公共衛生風險。

    然而，具備「免疫逃脫特性」的新變異株已經出現，若該變異株又能勝過其他變異株、蔓延全球，那麼避免感染、罹患「長新冠」的最佳的應對之道，仍是完全接種疫苗。

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