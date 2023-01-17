訪日中國遊客稀少 日媒稱年收逾千萬日幣才能赴日旅遊

日媒消息指稱，由於目前中國人要去日本觀光，簽證的核發條件是過去5年每年的年收入都要超過1000萬日幣（約新台幣236萬元），因此目前訪日的中國遊客人潮稀少。圖為示意圖。（彭博）

2023/01/17 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年底開放國境迎來許多觀光客，在中國也鬆綁疫情限制後，外界本來預期會有許多中國遊客湧入日本，不過根據日媒消息指稱，由於目前中國人要去日本觀光，簽證的核發條件是過去5年每年的年收入都要超過1000萬日幣（約新台幣236萬元），這也讓網友感嘆「原來現在在日本街頭上，遇到的中國觀光客每位年收都超過千萬啊...」。

日媒16日報導指出，隨著春節即將到來，各國對中國遊客的爭奪戰已經展開，不過日本政府雖然沒有暫停對中國人的旅遊簽證，但訪日的遊客依舊很少，報導指這是因中國公民不能直接向日本大使館申請簽證，而是必須透過中國代理機構，而在過去的5種方式中，目前代理機構只有受理第5種，也就是申請者必須具備高收入的限制，標準則是年收入要超過1000萬日幣。報導指這是導致很多中國人無法前往日本的原因。

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時常討論日本時事的臉書粉專「日本省錢小站」也分享相關報導並發文感嘆，「原來現在在日本街頭上，遇到的中國觀光客每位年收都超過千萬啊...」。其他網友則紛紛留言表示「看來可以放心去日本玩了」、「這樣看起來，代辦產業等於被壟斷了欸」、「這樣管制也好啊，不然會像蝗蟲一樣滿街都是中國人...」，有網友還笑稱「謝謝，我知道我要去搶劫誰了」。

日媒消息指稱，由於目前中國人要去日本觀光，簽證的核發條件是過去5年每年的年收入都要超過1000萬日幣（約新台幣236萬元），因此目前訪日的中國遊客人潮稀少。（圖擷自YouTube）

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