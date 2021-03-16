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    中駐多國使館釋「打中國疫苗可獲簽證申請優待」 日媒分析背後動機

    駐日本中國大使館傳消息，指在申請簽證時，「接種中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗者申請簽證時會較為方便」，可獲得免去出具部份文件的優待。圖為中國科興疫苗。（路透）

    駐日本中國大使館傳消息，指在申請簽證時，「接種中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗者申請簽證時會較為方便」，可獲得免去出具部份文件的優待。圖為中國科興疫苗。（路透）

    2021/03/16 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕打疫苗送簽證？駐日本中國大使館傳消息，指在申請簽證時，「接種中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗者申請簽證時會較為方便」，可獲得免去出具部份文件的優待；對此，日本方面表示不承認中國疫苗，而中國大使館對使則回應，沒有強硬要求一定要接種中國疫苗，未接種中國疫苗者的簽證申請仍比照往昔受理。

    根據《NHK》報導，中國駐日大使館在15日時於官網公布消息，表示接種中國製武漢肺炎疫苗的商業人士只要出具相關證明，當事人及其家人在申請簽證時，可以獲得方便，免去繳交部分必要文件的手續。該使館聲稱，是以「恢復來往秩序」為目的而有此措施。

    然而，中國疫苗相關數據並不公開透明，安全性存在疑慮，日本也不承認中國疫苗效力，對此，《NHK》進一步詢問中國大使館，獲得該單位回應指出，「並非要求強制接種，並未接種中國疫苗者的簽證申請仍比照往昔受理」。

    除日本外，泰國、菲律賓及越南等國的中國使館都有相同訊息發表；對此，《NHK》分析，中國在多個國家展示出簽證申請優待的手段，可能是想藉此推廣中國製武漢肺炎疫苗普及。

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