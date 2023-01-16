疫情、經濟、外交三面夾攻 美媒：習近平面臨困難重重的一年

華爾街日報指出，習近平今年將面臨疫情、經濟、外交等眾多難題。（美聯社檔案照）

2023/01/16 19:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》（WSJ）14日指出，中國國家主席習近平歷經去年鞏固個人權力的過程後，今年對他將是困難重重的一年，不僅面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度擾亂供應鏈，必須設法重建人民和企業對其個人與中國共產黨的信任，還得處理與美國及歐洲國家之間短期看不到舒緩跡象的關係。

文中指出，習近平去年破天荒取得中共總書記第三個任期，又成功將中共中央政治局全都安插自己的人馬，但中國一落千丈的經濟表現，以及全國人民對防疫「清零」政策展開一連串抗議，都讓習近平的盛世美夢一夕間破滅。部分政治分析家直言，中國兵荒馬亂地解封，幾乎可說是自作自受，尤其習近平唯我獨尊的領導風格更是亂源，後續動盪可能為習帶來深刻影響，因為他此前一再宣稱，中國防疫有成歸功於中共治理有術。

請繼續往下閱讀...

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，中共當局的精力注定全部投入於應對解封帶來的經濟和社會衝擊，同時也得設法重新贏得人民信任，今年對習近平將是雞犬不寧的一年，其個人聲望危在旦夕，「他既包攬所有功勞，就得承擔所有罪責。」

不僅如此，中國政府承諾今年會有「合理」的經濟成長，要求官員刺激國內需求，同時也釋放放寬商業管制的訊號。然而，許多經濟學家評估中國經濟將迎來令人擔憂的一年，包括疫情感染潮阻斷供應鏈、癱瘓公衛體系等風險。新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿（Bert Hofman）表示，中國與病毒共存的過渡期將會十分坎坷，尤其中國是驟然解封，導致許多人尚未做好準備、來不及打疫苗，醫療體系也承受不了病例激增。

中國也面臨企業信心流失的困境，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）不諱言在中國做生意的外國企業愈發認為習近平政府的政策捉摸不定。該商會去年針對成員的調查結果顯示，高達6成企業認為在中國經商愈發困難，不透明的法規、商業活動動輒政治化皆是原因。伍德克坦言，歐企原以為中國政府計畫周詳、組織嚴密，卻在疫情下面目全非，「摧毀了我們對中國政府的很多信任。」

在外交層面，中國恢復與各國的跨邊境交流，讓很多人期盼中國與西方能化解緊張關係，但中國始終暗中支持俄羅斯對烏克蘭的入侵行動，成為西方國家心中的疙瘩；即使習近平去年11月與美國總統拜登面對面交談，承諾兩國恢復對話，但美中關係依然是山雨欲來風滿樓。美國康乃爾大學中國外交政策教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）認為，若無你來我往的降低局勢行動，美中緊張不太可能緩解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法