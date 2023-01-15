岸田訪美意義重大 美專家：日美已對「台灣有事」有更實際討論

日本首相岸田文雄（左）在白宮接受美國總統拜登熱情款待。（美聯社）

2023/01/15 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相岸田文雄近日出訪美國，與拜登總統共同宣布強化日美防衛合作，包括提升兩國「整合性嚇阻力」（integrated deterrence）。對此，曾任職五角大廈的智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）在《日經亞洲》15日刊出的專訪中分析，日本成為可主動出擊的一方，將讓北韓領袖金正恩等人「三思」。他也透露，日美如今已對「台灣有事」有更實際的討論。

強斯東表示，促使日本改變安全政策的因素很多，遠因是北韓挑釁和中國軍事擴張，近因無非是烏俄戰爭，這些變化讓日本意識到，21世紀仍有可能爆發大型戰爭。他坦言，日本決定建立反制和反擊能力，在幾年前還難以想像，但今後的日本將在嚇阻力和東亞的穩定上有顯著貢獻，這會讓金正恩等強人領袖在做出重大決定前「三思」，因為在此之前，中國或北韓都無須擔心日本會主動採取攻勢，現在情況不同了。

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對於是否應該立即修改《美日共同防禦條約》，強斯東認為修改確實有其必要，但當務之急是日美先建立起整合性反擊、網路作戰等能力，以及架設好共同指揮體系，最後一步才是修改共同防禦條約，將日本全新的打擊能力納入，並闡明可在什麼情況下採用這項能力，這不會是今年或甚至明年的工作。

至於美國是否已擬定「台灣有事」時的美日應變計畫，強斯東沒有直接講明，僅透露當自己2010年代還在五角大廈任職時，美日兩國開誠佈公地討論台灣緊急事件，基本上是不可能的事，「但我如今可以說，美日已可以用更坦率、直接的方式討論台灣緊急狀況，這是非常正面的轉變，美日已對台灣處境有更實際的討論。」

強斯東也被問及是否擔心岸田國內民調支持度持續低迷，但他從美方角度表示，華府對於岸田的領導力讚譽有加，且拜登總統自己也很欣賞岸田。從美國最初宣布制裁俄國，而日本迅速響應開始，就讓華府印象深刻。對華府而言，岸田首相是強大的領袖，也讓美日關係更加壯大。

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