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    稱外界給予過大壓力 德國防部長蘭布雷希特請辭

    德國國防部長蘭布雷希特（見圖）稱外界給予她過多壓力，不再能勝任這份工作，決定請辭。（法新社資料照）

    德國國防部長蘭布雷希特（見圖）稱外界給予她過多壓力，不再能勝任這份工作，決定請辭。（法新社資料照）

    2023/01/16 18:56

    〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）今（16）日宣布將辭去職位，她在聲明中表示，由於外界給她過多壓力，她已無法再勝任這份工作。

    《法新社》報導，蘭布雷希特在聲明中指出，「今天我請求總理解除我聯邦國防部長的職位。」她並說，「媒體數個月以來過度關注她個人」導致她無法做出「符合德國公民利益的國安政策抉擇」。

    蘭布雷希特現年57歲，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同屬德國社會民主黨（SDP）；她過去在梅克爾（Angela Merkel）主政時期曾陸續擔任過司法部長、家庭事務部長以及財政部國會國務秘書。

    《路透》在報導中指出，蘭布雷希特最近飽受媒體與反對派人士的批評，她於元旦當天在社交平台上發布了一部感謝士兵與婦女貢獻的影片，但她的說話聲卻被背景的煙火蓋過去，並且她的發言內容還將烏俄戰爭與她個人的有趣遭遇混為一談。

    蘭布雷希特當時表示，「2022是怎麼樣的一年？它帶給我們許多重大挑戰。中歐正發生一場戰爭，對我來說與之伴隨的是許多特別的想法，與許多有趣偉大的人相遇。」

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