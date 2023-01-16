31年34起致命空難釀近800死 尼泊爾航線意外頻傳原因曝

尼泊爾雪人航空691號班機，昨墜毀在博卡拉，機上72人無人生還，是當地30年最嚴重空難。（美聯社）

2023/01/16 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）691號班機，昨（15日）墜毀在博卡拉（Pokhara），機上72人無人生還，是尼泊爾30年來最嚴重空難，尼泊爾空難頻傳，在過去31年內，當地至少發生34起致命空難，近800人死亡。

綜合外媒報導，尼泊爾再度發生致命空難，當地航空安全再度成為關注的焦點，根據《航空安全網》（Aviation Safety Network，ASN）統計顯示，自1992年至今，31年來包含客機、貨機、直升機在內，尼泊爾至少發生34起致命空難，近800人死亡，被視為全球最危險的航線。

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有專家分析指出，惡劣的天氣、低能見度和多山的地形，以及機型老化與缺乏對導航系統投資等條件都導致尼泊爾成為眾所周知的飛行危險之地，尼泊爾崎嶇的地形，很難從空中導航，尤其在惡劣天氣下對飛行員而言是巨大挑戰，加上更偏遠的山區，僅能使用小型飛機起降，同時航空公司缺乏對飛機的投資，隨著飛機老化，飛行風險持續增加。

尼泊爾31年來致命空難一覽

2023年1月15日，雪人航空691號班機墜毀，72死。

2022年5月29日，塔拉航空197號班機空難，22死。

2019年4月14日，頂峰航空Let L-410事故，飛機1死2傷、地面2死。

2019年2月27日，王朝航空直升機撞山，7死。

2018年5月16日，馬卡魯航空貨運航班墜毀，2死。

2018年3月12日，孟加拉優速航空211號班機空難，51死20生還。

2017年5月30日，尼泊爾陸軍PZL M-28運輸機墜毀，1死2生還。

2017年5月27日，頂峰航空409號班機墜毀，2死1生還。

2016年2月26日，卡斯塔曼達珀航空公司PAC 750XL墜毀，2死9生還。

2016年2月24日，塔拉航空193號班機空難，23死。

2015年5月12日，美海軍陸戰隊UH-1Y毒液直升機墜毀，13死。

2014年2月16日，尼泊爾航空183號班機空難，18死。

2012年9月28日，西塔航空601號班機空難，19死。

2012年5月14日，阿格尼航空多尼爾228墜毀，15死6生還。

2011年10月18日，尼泊爾陸軍布里頓-諾曼BN-2島民飛機墜毀，6死。

2011年9月25日，佛陀航空103號班機空難，19死。

2010年12月16日，塔拉航空DHC-6雙水獺飛機墜毀，22死。

2010年8月24日，阿格尼航空101號班機空難，14死。

2008年10月8日，雪人航空103號班機空難，18死1生還。

2006年9月23日，什里航空（Shree Airlines）Mi-8直升機直升機墜毀，24死。

2006年6月21日，雪人航空DHC-6雙水獺飛機墜毀，9死。

2004年5月25日，雪人航空DHC-6雙水獺飛機撞山，3死。

2002年8月22日，香格里拉航空DHC-6雙水獺飛機撞山，18死。

2002年7月17日，天際線航空（Skyline Airways）DHC-6雙水獺飛機撞山，4死。

2000年7月27日，尼泊爾航空DHC-6雙水獺飛機撞山，25死。

1999年12月25日，天際線航空DHC-6雙水獺飛機墜毀，10死。

1999年9月5日，尼康航空（Necon Air）128號班機空難，15死。

1999年7月7日，漢莎貨運航空8533號班機撞山，5死。

1999年1月18日，尼康航空塞斯納208飛機墜毀，5死。

1998年8月21日，藍毘尼航空（Lumbini Airways）DHC-6雙水獺飛機撞山，25死。

1995年1月17日，尼泊爾航空DHC-6雙水獺飛機迫降失敗，2死22生還。

1993年7月31日，珠峰航空（Everest Air）多尼爾228飛機撞山，19死。

1992年9月28日，巴基斯坦國際航空268號班機空難，167死。

1992年7月31日，泰國國際航空311號班機空難，113死。

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