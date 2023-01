尼泊爾30年來最重大空難至少68人罹難 民眾指2生還者送醫

2023/01/15 20:58

〔即時新聞/綜合報導〕尼泊爾今(15)日發生了該國30年來最嚴重的空難事故,一架載有72人的班機不幸墜毀在博卡拉(Pokhara)附近,造成至少68人罹難。據《法新社》報導,有地方官員指稱部分生還者被送到醫院,但這項消息並未獲得雪人航空(Yeti Airlines)或其他當局證實。

綜合《路透》、《法新社》報導,據尼泊爾航空局指出,這架飛機在當地時間上午10點50分曾一度從失事地點塞提峽谷(Seti Gorge)與機場進行聯繫,「然後它就墜毀了。」

博卡拉機場發言人喬希(Anup Joshi)說,飛機是在接近機場時墜毀,他指出,「飛機的巡航高度為1萬2500英尺(約3810公尺),並處於正常的下降階段。」

《路透》根據民航當局提供的數據報導有68人罹難。事故現場一名警員切特里(AK Chhetri)則向《法新社》指出,目前確認有67人罹難,「31具(遺體)已被送往醫院,而在飛機失事所在地的峽谷,發現了另外36具遺體。」

而稍早有一名尼泊爾官員達卡爾(Gurudatta Dhakal)透露,「我們目前為止找到了29具遺體,我們也將一些生還者送到醫院治療。」

當地居民切特里(Khum Bahadur Chhetri)向《路透》表示,「我看到飛機機身在晃動,忽左忽右飛行,然後突然間機鼻往下,就這樣衝進峽谷。」他稱當地居民已將2名乘客送往醫院。

這架失事班機屬於尼泊爾的雪人航空(Yeti Airlines),該公司發言人指出,班機上共有15名外籍人士,分別為5名印度人、4名俄羅斯人、2名韓國人以及澳大利亞籍、阿根廷籍、愛爾蘭籍、法國籍各1人。

尼泊爾財政部長波代爾(Bishnu Paudel)事後告訴媒體,政府已經成立了一個專案小組來調查事故原因,預計會在45天交付報告。

