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    尼泊爾30年來最重大空難至少68人罹難 民眾指2生還者送醫

    尼泊爾一架班機今日墜毀在博卡拉附近，目前確認已有67人罹難。（路透）

    尼泊爾一架班機今日墜毀在博卡拉附近，目前確認已有67人罹難。（路透）

    2023/01/15 20:58

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今（15）日發生了該國30年來最嚴重的空難事故，一架載有72人的班機不幸墜毀在博卡拉（Pokhara）附近，造成至少68人罹難。據《法新社》報導，有地方官員指稱部分生還者被送到醫院，但這項消息並未獲得雪人航空（Yeti Airlines）或其他當局證實。

    綜合《路透》、《法新社》報導，據尼泊爾航空局指出，這架飛機在當地時間上午10點50分曾一度從失事地點塞提峽谷（Seti Gorge）與機場進行聯繫，「然後它就墜毀了。」

    博卡拉機場發言人喬希（Anup Joshi）說，飛機是在接近機場時墜毀，他指出，「飛機的巡航高度為1萬2500英尺（約3810公尺），並處於正常的下降階段。」

    《路透》根據民航當局提供的數據報導有68人罹難。事故現場一名警員切特里（AK Chhetri）則向《法新社》指出，目前確認有67人罹難，「31具（遺體）已被送往醫院，而在飛機失事所在地的峽谷，發現了另外36具遺體。」

    而稍早有一名尼泊爾官員達卡爾（Gurudatta Dhakal）透露，「我們目前為止找到了29具遺體，我們也將一些生還者送到醫院治療。」

    當地居民切特里（Khum Bahadur Chhetri）向《路透》表示，「我看到飛機機身在晃動，忽左忽右飛行，然後突然間機鼻往下，就這樣衝進峽谷。」他稱當地居民已將2名乘客送往醫院。

    這架失事班機屬於尼泊爾的雪人航空（Yeti Airlines），該公司發言人指出，班機上共有15名外籍人士，分別為5名印度人、4名俄羅斯人、2名韓國人以及澳大利亞籍、阿根廷籍、愛爾蘭籍、法國籍各1人。

    尼泊爾財政部長波代爾（Bishnu Paudel）事後告訴媒體，政府已經成立了一個專案小組來調查事故原因，預計會在45天交付報告。

    一名警員指出，他們在飛機失事的峽谷發現了36具乘客的遺體。（法新社）

    一名警員指出，他們在飛機失事的峽谷發現了36具乘客的遺體。（法新社）

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