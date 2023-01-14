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    金正恩說心中願望是「睡好覺」 造神過頭反被疑身體有恙

    北韓領導人金正恩說自己始終心懷兩個願望，一個是建設讓人民能過好日子的共產主義理想國，另一個就是睡個好覺。（法新社）

    北韓領導人金正恩說自己始終心懷兩個願望，一個是建設讓人民能過好日子的共產主義理想國，另一個就是睡個好覺。（法新社）

    2023/01/14 08:16

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓金氏政權為了鞏固其地位，時常發布「造神」新聞，吹捧領導人金正恩，他最近在一起造神新聞中表示，自己有兩個願望，其中一個是「睡個好覺」。

    《韓聯社》報導，北韓勞動黨黨報《勞動新聞》本月10日頭版刊出一則新聞，內容吹捧金正恩勤政愛民，稱金正恩對「懇求」他好好休息的幹部說，節日是人民的財富，如果黨中央休息，何時才能實現國家繁榮的理想。

    他還說自己始終心懷兩個願望，一個是建設讓人民能過好日子的共產主義理想國，另一個就是睡個好覺。

    《韓聯社》指出，有觀點認為，南韓情報機構曾透露金正恩有失眠困擾，北韓媒體說他不眠不休的辛勞，可能是他身體有恙的跡象。

    在北韓官媒裡，時不時都能看到金正恩的暖心小故事，像是13日一篇名為「被調整的燈光強度」的文章，內容便寫著，有一天，金正恩視察綾羅海豚館，他在休息台階前突然止步不前環視走廊，接著說樓梯太暗了，老年人會不小心失足，但也不能把燈光調整得太亮，否則人民就無法感受到在海豚館中宛如進到水中的感覺。報導結尾稱：「這就是為人民嘔心瀝血，廢寢忘食的總書記同志愛民情懷。」

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